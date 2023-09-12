تقرير يستعرض أبرز القطاعات المُستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي بالدول العربية

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن القطاعات المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي في الدول العربية لعام 2022 على 36 قطاعًا، واستحوذت القطاعات الخمسة الأولى على 67.2% من إجمالي عدد المشاريع.

وعلى صعيد التكلفة الاستثمارية، أوضح التقرير الصادر عن المؤسسة الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن قطاع الطاقة المتجددة تصدر المقدمة كأضخم مستقبل بتكلفة بلغت نحو 120 مليار دولار بحصة تجاوزت 60% من الإجمالي وزعت على 61 مشروعًا ونفذت من قبل 38 شركة، وفرت ما يزيد على 30 ألف وظيفة جديدة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الفحم والنفط والغاز احتل المرتبة الثانية من حيث التكلفة بقيمة 35.6 مليار دولار وبحصة 17.8% ثم قطاع المعادن بحصة 4.4%، ثم قطاع العقارات بحصة 4.3%، لافتًا إلى أن قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات تصدر المقدمة من حيث عدد المشاريع باستحواذه على 379 مشروعًا بحصة تزيد على 23% من مجمل المشاريع وتم تنفيذها من قبل 352 شركة بتكلفة بلغت نحو 2.4 مليار دولار وفرت ما يزيد على 16 ألف وظيفة.

وتابعت المؤسسة أن قطاع خدمات الأعمال احتل المرتبة الثانية بعدد 362 مشروعًا وبحصة 22.4% من مجمل المشاريع وبتكلفة بلغت نحو 3 مليارات دولار وفرت ما يزيد على 14 الف وظيفة جديدة خلال العام.

الوظائف الجديدة التي وفرتها مشاريع الاستثمار

وعلى صعيد عدد الوظائف الجديدة التي وفرتها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية في 36 قطاعًا خلال 2022، تركز ما يزيد على 85 الف وظيفة في 5 قطاعات هم: الطاقة المتجددة بعدد 30.5 الف وظيفة، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 16.4 الف وظيفة، وخدمات الأعمال بعدد 14.3 الف وظيفة، ثم الفحم والنفط والغاز بعدد 12.9 ألف وظيفة، ويأتي قطاع المعادن خامسًا بعدد 11.4 ألف وظيفة.

وعلى صعيد متوسط التكلفة الاستثمارية، حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة بأضخم متوسط تكلفة استثمارية للمشروع خلال عام 2022، بقيمة اقتربت من ملياري دولار للمشروع، تلاه قطاع الفحم والنفط والغاز بمتوسط بلغ 1.5 مليار دولار للمشروع.

وساهم قطاع تصنيع مكونات السيارات بأكبر متوسط عدد وظائف للمشروع خلال عام 2022، بمتوسط 1.1 الف وظيفة للمشروع، تلاه قطاع المطاط بمتوسط 900 وظيفة للمشروع.