الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«العربية لضمان الاستثمار»: العين السخنة أضخم مُستقبل للمشروعات فى الوطن العربى

العربية لضمان الاستثمار
العربية لضمان الاستثمار

كشف تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن منطقة العين السخنة المصرية تصدرت المقدمة كأضخم مستقبل للمشروعات في البلدان العربية بقيمة 40.8 مليار دولار تمثل 20% من الإجمالي وزعت على 14 مشروعًا معظمها في قطاع الطاقة المتجددة.

وتابع التقرير- حصل "الدستور" على نسخة منه-  أن مدينة رأس لفان القطرية احتلت المركز الثاني كأضخم مستقبل للمشروعات الأجنبية من حيث التكلفة بقيمة 28.8 مليار دولار تمثل 14% من الإجمالي، كما استحوذت على أكبر متوسط لحجم تكلفة استثمارية لمشروع بلغ 5.8 مليار دولار، وأكبر متوسط لعدد الوظائف اقترب من ألفي وظيفة للمشروع الواحد خلال عام 2022. 

وأشار التقرير إلى أن دبي واصلت صدارة المدن العربية من حيث عدد المشاريع باستقبالها 776 مشروعًا تمثل نحو 48% من الإجمالي، كما تصدرت المقدمة من حيث عدد الوظائف بعدد تخطى 23 ألف وظيفة جديدة، وحلت الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 117 مشروعًا تمثل 7.2% ثم الرياض وأبوظبي بحصة 6.1% ثم القاهرة بعدد 46 مشروعًا تمثل 2.8%. 

تقرير عربى يستعرض أهم مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر

واوضحت المؤسسة أن مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة توزعت على ما يزيد على 89 مدينة عربية عام 2022، واستحوذت المدن العشر الأولى على 75.6% من إجمالي عدد المشاريع ونحو 31% من التكلفة الإجمالية و37% من عدد الوظائف الجديدة خلال عام 2022. 

قطاع الطاقة المتجددة تصدر المرتبة الأولى من حيث التكلفة الاستثمارية

وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن قطاع الطاقة المتجددة تصدر المرتبة الأولى من حيث التكلفة الاستثمارية لأهم عشرة مشاريع في المنطقة العربية خلال عام 2022، وذلك من خلال 6 مشاريع خمسة منها في مصر وواحد بالمغرب بقيمة 63.1 مليار دولار وبحصة 31.5 من الإجمالي. 

وتابع التقرير أن قطاع النفط والغاز والفحم حل في المرتبة الثانية مستحوذًا على 4 مشاريع بقيمة 25.3 مليار دولار، وبحصة 12.6% من الإجمالي، وبلغت نسبة المشاريع التي وفرت أكثر من 100 فرصة عمل للمشروع نحو 14.5% من إجمالي المشاريع خلال عام 2022، وتراوح عدد الوظائف الجديدة ما بين 50 و100 وظيفة في 124 مشروعًا بحصة 7.7% من الإجمالي، بينما وفر 78% من المشاريع أقل من 50 وظيفة للمشروع الواحد. 

المؤسسة العربية الاستثمار الصادرات العين السخنة الاستثمار الاجنبي

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