الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" تنظم دورات تدريبية مجانية للفتيات في الوادي الجديد

تدريبية مجانية للفتيات
تدريبية مجانية للفتيات

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل في محافظة الوادي الجديد ندوة توعوية تحت عنوان “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً والقضاء على التمييز والعنف ورعاية وحماية الأطفال”، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية اللواء صبيح لـ21 عاملا وعاملة.

تنفيذ دورات تدريبية للفتيات

هذا بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة لـ15 متدربة بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة بمركز الداخلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاُ ومهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم ، وكذلك تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية فيما يخص الحقوق والواجبات  التى كفلها لطرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال.

وزارة العمل: وحدات التدريب تستهدف تأهيل 2440 شابًا للسوق خلال 2024

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتثقيف الشباب  والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة (إدارة شئون المرأة) بالوزارة تنظم المديرية سلسلة من ندوات التوعية للعمال حول أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ  ، ومشيراً إلى ان المديرية توفر للشباب من الجنسين دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، ويمكن للراغبين فى الحصول عليها التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة و إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.

دورات تدريبية وزارة العمل ندوة توعوية المساواة الوادي الجديد

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