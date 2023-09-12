رومانو: مانشستر يونايتد يضع تمديد عقد فاكوندو بيليستري على أولوياته

تعمل إدارة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي على تمديد عقد الأوروجوياني فاكوندو بيليستري لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

فاكوندو بيليستري، صاحب الـ21 عامًا، يلعب ضمن صفوف الفريق الأول لمانشستر يونايتد منذ أكتوبر 2020.



وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن إدارة مانشستر يونايتد تضع تعمل على تمديد عقد فاكوندو بيليستري خلال الفترة المقبلة.

وأشار رومانو إلى أن إدارة النادي تعتبر تمديد عقد بيليستري من أولوياته، بعدما بدأت المفاوضات في شهر إبريل الماضي وتواصلت خلال الصيف الجاري.

ولعب فاكوندو بيليستري 12 مباراة بقميص فريق مانشستر يونايتد منذ انتقاله للنادي وصنع هدفًا، ولعب 9 مباريات تحت فريق 21 عامًا وسجل 3 أهداف وصنع آخر.

وينتهي عقد فاكوندو بيليستري مع مانشستر يونايتد بحلول 30 يونيو 2025.

وأكد رومانو أن المفاوضات جارية بين الطرفين في الوقت الحالي للتوصل لاتفاق على عقد طويل الأمد.

وبدأ فاكوندو بيليستري مسيرته ضمن صفوف نادي بينارول الأوروجوياني تحت 19 عامًا وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2019 وفي الصيف التالي انتقل لنادي مانشستر يونايتد، ثم أعير في يناير 2021 لفريق ألافيس الإسباني وعاد لليونايتد في صيف العام نفسه قبل أن يتم تجديد الإعارة مرة أخرى ويلعب ضمن صفوف ألافيس حتى 30 يونيو 2022.

ولعب فاكوندو بيليستري 93 مباراة طوال مسيرته الاحترافية وسجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف لزملائه، وعلى مستوى المنتخب الأوروجوياني لعب 13 مباراة وصنع 5 أهداف.