مصرع مواطن وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بأبو النمرس

لقي شخص مصرعه وأُصيب 10 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص على الطريق في منيل شيحة بأبو النمرس، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري على الطريق في نطاق أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ناش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وكانت هناك سيارات إسعاف أيضًا.

وتبيّن من خلال الفحص أن عجلة القيادة تعطلت لدى السائق، مما أدّى إلى انقلاب السيارة على الطريق، ونتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة 10 آخرين تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

إصابة 7 عمال في حادث بالطريق الإقليمي بالشرقية

كما أصيب 7 من عمال اليومية بسحجات وإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي تجاه السويس، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث بالطريق الإقليمي اتجاه السويس، وأسفر الحادث عن إصابة 7 بسحجات وإصابات متفرقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 تم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

التحقيق في حادث تصادم 3 سيارات بدار السلام

فيما تحقق النيابة العامة في وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص ونصف نقل وملاكي أعلى الطريق الدائري بدار السلام مما تسبب في إصابة 2.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بدار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل ونصف نقل وملاكي أسفر الحادث عن إصابة 2 وتم تحرير المحضر اللازم.