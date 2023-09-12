أسعار علف البادي اليوم الثلاثاء 12-9-2023

سجلت أسعار العلف بادي تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية حيث مما جعل هناك استقرار كبير في أسعار الدواجن في الأسواق فقد شهدت الأسعار تراجع وذلك نتيجة إلي توفير الأعلاف وتراجع أسعارها بشكل كبير.

ونقدم في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية التي جاءت كالتالي:

أسعار العلف بادي اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة مجموعة شركات الإسلامية ( محاسب مجدي حسين ) 20100 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 20200

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة أبو غالي 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الثلاثاء 12 سبتمبرفي شركة الوداد 19800 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة نوفل 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة إيجيبت فيد 20200 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 19300 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة زهور القاهرة 19500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة الإيمان 19650 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبرفي شركة العبور 20350 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبرفي شركة ألفا فيد - هولمان 20200 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبرفي شركة الفاروق 19850 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبرفي شركة فاين فيدز إنترناشيونال 21000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبرفي شركة الحياني 22400 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم االثلاثاء 12سبتمبرفي شركة الأشقاء 19900 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبرفي شركة ناسكو إيجيبت 20000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم االثلاثاء 12 سبتمبر في شركة النهضة للأعلاف 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 19500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23%اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في شركة الشروق 20500 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء 12 سبتمبرفي شركة مؤسسة العامر 20700 جنيها للطن.