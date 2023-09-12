حظك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 لمواليد جميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية

الحمل

مهنياً: يوم بخمسة نجوم تاثيرك في المحيط واضح وحججك منطقية تجعلك تتغلب على المصاعب كذلك سوف يقدم لك القمر من الأسد، فرص مالية ضخمة وتباشر مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر جديداً أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي.

عاطفيًا: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك. صارحه بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتًا.

الثور

مهنيًا: كن حذرًا وذكيًا وجابه المستجدات بحكمة، تسير الأمور كما تشتهي.

عاطفيًا: خفف من عصبيتك وحافظ على صبرك وهدوئك، وحاول أن ترتب أمورك بطريقة لبقة ولا تتهور ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، ولا تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.

صحيًا: تناول بعض الحضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.

الجوزاء

مهنيًا: تعيش تغيرات جذرية في الأمور المهنية لذلك عليك القيام بأعمال متأخرة لئلا يدهمك الوقت ولا سيما أن أمامك مشروعًا مهمًا.

عاطفيًا: لا تتردّد في الوقوف إلى جانب الشريك، وحاول معرفة ما يزعجه لتساعده على إيجاد الحلول المناسبة.

صحيًا: لا تترك الآخرين يستفزونك كي يثيروا أعصابك ولا سيما الذين يعلمون حقيقة وضعك الصحي.

السرطان

مهنيًا: تعيش مرحلة جديدة فأنت قائد بطبعك كذلك يحمل هذا اليوم وعودًا جريئة وخيارات وحلولًا مهمة جدًّا، واستقرار مهني ومالي إنه يوم تقدّم.

عاطفيًا: تسعى إلى إرضاء الحبيب وكسب وده بمختلف الطرق، تقابله لحل بعض المشاكل العالقة.

صحيًا: على الرغم من تمتعك عامة بصحة جيدة فإنك تعاني مشكلة في الجهاز العصبي والهضمي.

الأسد

مهنيًا: لا يزال القمر يتنقل في برجك يعطيك القوة والحماسة فأنت تنعم بحماية فلكية في هذا اليوم الذي يشير إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك المهنية.

عاطفيًا: كن حاسمًا في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقًا للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة.

صحيًا: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة.

العذراء



مهنيًا: كان هنالك مؤامرة فلكية فما عليك إلا أن تكتفي بأمور بسيطة ولا تأخذ قرارات متهورة وحاول أن تتجنّب الجدل الذي لن يقدّم أو يؤخّر، فذلك مضيعة للوقت والجهد إذا كنت راغبًا في تحسين ظروفك.

عاطفيًا: قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهدًا لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق.

صحيًا: كن معتدلًا في ممارسة الرياضة ولا سيما إذا كنت متقدمًا في السن.



الميزان

مهنيًا: يوم ممتاز مدعوما من الأصدقاء والمحبة الجو إيجابي يجعلك تبذل جهودًا كبرى بغية تسوية بعض الأوضاع أو فهم أمزجة المحيطين بك، وتنجح في ذلك.

عاطفيًا: تتعرض لبعض المضايقات من الأهل بسبب علاقتك مع الحبيب، تحاور معه بموضوعية قد تصل معه إلى حل مناسب.

صحيًا: القيام برحلة ترفيهية خارج البلاد ضرورية إذا كانت خارجًا من أزمة مهنية.

العقرب

مهنيًا: الأجواء غير مناسبة لا تنزعها وحاول أن تواجه الأمور بموضوعية كما عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد حتى لا تقع ضحية التراكم في العمل.

عاطفيًا: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.

صحيًا: لا تترك الآخرين يستفزونك كي يثيروا أعصابك ولا سيما الذين يعلمون حقيقة وضعك الصحي.

القوس

مهنيًا: من أقوى وأنجح الأبراج سوف تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة كبيرة على هذا الصعيد.

عاطفيًا: لا تزعج الحبيب بطلباتك التى لا تنتهي، كن إيجابيًا في تصرفاتك معه ولا تكن كثير الانتقاد.

صحيًا: واكب التطورات العلمية الطبية الحديثة والنصائح التي يقدمها أصحاب الاختصاص.

الجدي

مهنيًا: الأجواء لا بأس بها حاول أن تتخذ الأمور بهدوء لأن الطوالع الفلكية تصب في مصلحتك وأن عامل الوقت مساعد وداعم، لذا يستحسن أن تبادر فوراً إلى إنهاء كل الأمور العالقة.

عاطفيًا: كن حاسمًا في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقًا للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة.

صحيًا: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة.

الدلو

مهنيًا: لا يزال القمر معاكسا من الأسد لذلك كن حذرًا جدًا ولا تفتعل المشاكل وانتبه من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد، أنصح لك عدم تغيير الاتجاهات، لأن الوقت غير مناسب.

عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات.

صحيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.

الحوت

مهنيًا: تعيش يوما طويلا يحمل مسؤوليات كبيرة على مختلف المستويات لذلك حاول أن تركز على الشؤون المالية وكن واقعياً أكثر وموضوعيًا في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقًا للتواصل والتفاهم.

عاطفيًا: لا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية، اشرح وجهة نظرك إلى الحبيب قد يتفهم ذلك.

صحيًا: تأكد من أنك تتناول أدويتك في مواعيدها، ولا تحاول خداع نفسك.