المنتج طارق الجناينى: "المتحدة" تتيح الفرصة للجميع.. ونتعامل معها بحرية

عبر المنتج طارق الجنايني عن سعادته بالتعاون المثمر خلال السنوات الماضية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ما أثمر عن عدد كبير من الأعمال الفنية التي أحبها الجمهور وأشاد بمدى جودتها.

الشركة المتحدة تتيح الفرصة للجميع

وقال "الجنايني" في تصريحات لـ"لدستور"، إن الشركة المتحدة تتيح له ولغيره العمل بحرية دون إملاءات كما يدعي البعض، ولم تجبرنا على أي أمر، بل على العكس هناك احترافية في التعامل، وهو ما أثمر عن عدة أعمال مميزة أشاد بها الجميع، وأن فكرة احتكار الأعمال أستطيع وبكل قوة أن أؤكد أنه ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق، فلا أحد يستطيع أن يخفي شيئ.

وتابع أن الشركة لا تجبر أيًا من الشركاء على العمل مع غيرها، وأن هناك قدر كبير من الاحترافية التي تجعلنا نعمل معها بكل ثقة وأمان.

وتابع المنتج طارق الجنايني، أن الشركة المتحدة موجودة في السوق بقوة وترى المكتسبات التي تمت في سوق الدراما في مصر، وكان من المهم الحفاظ على تلك المكتسبات.

وأكد "الجنايني" أن الاجتماع الأخير كان مع نقيب الممثلين أشرف زكي ونقيب السينمائيين مسعد فودة، وكان الحديث في إطار أن الكل في مركب واحدة، وأنه من المهم الحفاظ على مكتساب الصناعة التي تطورت كثيرَا خلال السنوات الماضية، وأنه من بداية اجتماعات المنتجين كان الكل يرى صورة واضحة ويتفقون على حلولها، وبعد الجلوس مع مسعد فودة وأشرف زكي كان هذا هو الإطار الذي يراه الكل، حيث لا يتحدث أحد عن مصالح شخصية أو طلبات فئوية، بل يتم تقديم مقترحات واضحة وصريحة تؤدي إلى تحسين مستقبل الصناعة والحفاظ عليها.