الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

300 جنيه وراء مقتل "أندرو" على يد جاره بالزيتون

المجني عليه
المجني عليه

300 جنيه كانت سببًا في مقتل الشاب أندرو كريم على يد جاره بعدما سدد له طعنات متتالية بسلاحه الأبيض.

البداية كانت عندما حضر المتهم إلى ورشة قطع غيار السيارات التي يمتلكها "أندرو" في منطقة حلمية الزيتون وأخذ بضائع ثمنها 300 جنيه وأخبره بأنه سيدفع ثمنها بعد ساعات قليلة.

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القبض على متهم بقتل جاره طعنا بالسكين في حلمية الزيتون

طلق نارى فى الصدر.. ننشر صور شاب قُتل على يد جاره فى حلمية الزيتون

المتهم وضع خطة للتخلص من أندرو

انتظر "أندرو" الجار بالمال، لكنه لم يأتِ ومرت الأيام ولم يحضر المتهم ثمن البضاعة ليقرر الشاب أن يطالبه بالمال، لكن المتهم رفض إعطائه المال وبدأ بتهديده بالقتل إذا تحدث في ذلك الأمر مرة أخرى، فلم يجد الشاب غير الذهاب لأسرة المتهم للشكوى وإيجاد حل لاسترداد المبلغ وعندما علم المتهم بما فعله الشاب قرر قتله، وبدأ في وضع خطة لأخذ روحه.

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المتهم تربص لأندرو 

بعد يوم طويل أغلق أندرو ورشته وذهب ليرتاح في منزله، لكنه فوجئ بالمتهم أمامه وبيده سكينًا يصرخ: "هقتلك يا أندرو" ويهرول عليه ليصيبه بجرح قطعي في اليد ولم يكتفِ المتهم بذلك، بل قام بتسديد عده طعنات متفرقة في جسده على إثرها سقط الشاب جثة هامدة غارقًا في دمائه وخرجت روحه إلي بارئها، وفقًا لما ذكرته شقيقة المجني عليه في حديثها لـ"الدستور".

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قتله أمام الجميع 

وأضافت شقيقة المجني عليه أن المتهم مارس البلطجة على شقيقها ومن ثم قتله بدم بارد أمام مرأى ومسمع من الجميع، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمها من شقيقها الذي كان العائل الوحيد للأسرة بعد وفاه والدهما. 

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة حلمية الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأهالي بوقوع جريمة قتل شاب على يد جاره بسبب خلافات مالية تقدر بـ 300 جنيه في نفس دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالتحريات تبين أن المتهم اقترض مبلغًا من المجني عليه ورفض إرجاعه وعندما طالبه به اعتدى عليه بسلاح أبيض.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أندرو 300 جنيه ا حلمية الزيتون الجار جثة

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