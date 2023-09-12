فى ذكرى رحيله.. أغانى خالدة لملحن الروائع بليغ حمدى

يوافق اليوم ذكري رحيل ملحن الروائع الفنان بليغ حمدي، والذي ترك عالمنا في 12 سبتمبر عام 1993، فقد رحل عن عالمنا وترك خلفه إرثًا غنائيًا ضخمًا ومتنوعًا، يحظى بالإعجاب والتقدير من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء.

بليغ حمدي هو ملحن النجمات، فقد تعاون مع أشهر المطربات في العالم العربي، مثل أم كلثوم، ووردة، وفايزة أحمد، وشادية، ونجاة الصغيرة، وصباح، وعزيزة جلال، وغيرهن.

كما تعاون مع نجوم الغناء الرجال، مثل عبد الحليم حافظ، ووليد توفيق، وهاني شاكر، وأحمد عدوية، حيث كان يتقن العزف على العود منذ طفولته، وبدأ حياته الفنية كمغنٍ قبل أن يتجه إلى التلحين.

أكثر من 1500 أغنية حصيلة تلحين بليغ حمدي

لحن بليغ حمدي، أكثر من 1500 أغنية في مختلف الألوان والأنماط، من رومانسية وشعبية ووطنية ودينية، كما كتب أيضًا كلمات بعض أغانيه، مثل "أنا بعشقك" لميادة الحناوي، و"بودعك" لوردة.

كما كان لبليغ حمدي إسهامات في المسرح والسينما والتلفزيون، فقد لحن موسيقى تصويرية لأفلام مثل "شيء من الخوف"، و"أفواه وأرانب"، و"أبناء الصمت"، و"ريا وسكينة".

كان بليغ حمدي نشطًا في دعم قضايا مصر السياسية والثقافية، فقد لحّن أغانٍ تحمل رسائل حب للوطن، مثل "أرضنا الخضراء"، و"قولوله يسقط يسقط"، و"الجزائر".

بليغ حمدي هو مثال على المبدع المتجدد المتألق، الذي استطاع أن يضع بصمته في تاريخ الموسيقى العربية.

بليغ حمدي ووردة الجزائرية

كان بليغ قد تزوج وردة الجزائرية، فقد قدم لها العديد من الأغاني البارزة في مشوارها الفني، وتعتبر وردة أكثر من لحن لها بليغ في مسيرته.

تزوجا في عام 1973، ثم انفصلا بعد 6 أعوام، ولم يكن للعلاقة المميزة سببًا للانفصال سوى تصريحات هنا وهناك بين الحياة غير المنظمة التي يعيشها بليغ حمدي، وخيانته المتكررة لها مع فنانات صاعدات، قيل وقتها إن الفنانة السورية "ميادة الحناوي" حب بليغ الجديد، فشعرت وردة بالإهانة وطلبت الطلاق.

بليغ حمدي وأم كلثوم

كان الفنان محمد فوزي هو من قدم بليغ حمدي لأم كلثوم، فقد كانت أم كلثوم تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلًا من اللون السنباطي، ففي إحدى الأمسيات اصطحبه الموسيقار محمد فوزي إلى أمسية في بيت الدكتور زكي سويدان، أحد أمهر الأطباء في ذلك الوقت، وكانت أم كلثوم على رأس المدعوين، وقام محمد فوزي بتعريف بليغ حمدي لأم كلثوم، وأكد لها أنه ملحن رائع.

طلب منه أن يغني لها من ألحانه، فغنى "حب آيه"، ثم فوجئ بأم كلثوم تجلس على الأرض إلى جواره وسط ذهول الجميع، وطلبت منه أن يزورها في اليوم التالي، وعندما ذهب إليها طلبت أن تسمع الأغنية كاملة، ليشاء القدر وتغني أم كلثوم أغنية "حب إيه" في ديسمبر 1960 وتحقق نجاحًا ساحقًا.