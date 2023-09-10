الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاده..

صالح سليم.. أسطورة الأهلي الذي برع داخل وخارج الملعب

صالح سليم
صالح سليم

يوافق غد الإثنين ذكري ميلاد نجم النادي الأهلي صالح سليم، حيث ولد في 11 سبتمبر عام 1930، بحي الدقي بالجيزة، فهو أحد أبرز رموز الرياضة المصرية والعربية، وأحد أعلام النادي الأهلي المصري.

التحق صالح سليم، بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944 وانتقل في نفس العام لصفوف الفريق الأول حيث لعب بالفريق الأول حتى عام 1963 قبل أن يترك النادي للاحتراف في فريق جراتس ب النمسا، ثم عودته مرة أخرى للنادي الأهلي وإكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم. 

لعب صالح سليم أول مباراة له ضد نادي المصرى عام 1948 وانتهى اللقاء بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، ولعب صالح سليم في الجناح الأيسر وأحرز في المباراة هدفاً قبل نهاية اللقاء، فقد لعب أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي في أول بطولة دوري رسمية عام 1948 أمام نادي الجالية اليونانية بالإسكندرية.

يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم

استمر صالح سليم في تقديم عروض رائعة مع الأهلي، وحقق معه العديد من البطولات المحلية والإفريقية والعربية، كما مثل منتخب مصر في 30 مباراة دولية، وسجل 15 هدفاً. اعتزل صالح سليم لعب كرة القدم عام 1967.

صالح سليم "نجم بره الملعب"

صالح سليم، الذي لم يكتف بتألقه في كرة القدم، بل امتدت موهبته إلى عالم الفن، حيث شارك في ثلاثة أفلام سينمائية متميزة، تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية، صالح سليم، الذي كان ابن طبيب التخدير الكبير محمد سليم، وابن السيدة زين الشرف التي كانت من أشراف مكة المكرمة، عشق كرة القدم منذ طفولته.

لم يكن صالح سليم لم يكن رجلاً رياضياً فقط، بل كان أيضاً رجلاً فناناً، فقد دخل عالم السينما في بداية الستينات من القرن الماضي، وشارك في ثلاثة أفلام هامة هي: "الباب المفتوح" مع فاتن حمامة عام 1961، و"الشموع السوداء" مع نجاة الصغيرة عام 1962، و"روض الحب" مع شادية عام 1963.

مرتضى منصور ينعى زوجة صالح سليم: سيدة عظيمة زوجة رجل عظيم

وقد أظهر صالح سليم قدرة عالية على التمثيل، وأبدى حساسية فنية نادرة، وتألق في أدواره التي اختارها بعناية، حيث كان صالح سليم يجسد شخصية شاب ثوري يطالب بالحرية والعدالة والمساواة، ويحب بصدق وإخلاص، ويواجه الظلم والفساد بشجاعة وصلابة. 

كان صالح سليم يعبر عن مشاعر جيله الذي عاش في فترة الثورة والتغيير في مصر، وكان يمثل صوت الشباب الذي يحلم بمستقبل أفضل.

رحل صالح سليم عن عالمنا في 6 مايو عام 2002، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد، فهو أحد أساطير الرياضة والفن في مصر، وهو نموذج للرجل المتعدد المواهب، والمخلص لناديه ووطنه، والمحب للحياة.

نجم النادي الأهلي صالح سليم النادي الأهلي صالح سليم الدقي الرياضة المصرية

مواد متعلقة

عقب اجتياز الفحص الطبى.. تقارير فرنسية تكشف راتب موديست مع الأهلى

موقف "موديست" من المشاركة مع الأهلى فى لقاء السوبر الإفريقى

الأكثر قراءة

600 ألف جنيه واعتذار.. تصريحات صادمة من طليقة حسن شاكوش بعد الصلح

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

سر الوميض الأزرق.. إنذار مدته دقائق كاد يمنع "كارثة زلزال المغرب"

رسميًا.. الإعلان عن موعد انطلاق الدورى المصرى الممتاز موسم 2023-2024

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

يا فرحة ما تمت.. نقل "العزال" ينتهي بجريمة قتل في مدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل