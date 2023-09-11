الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الجروان لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر وجهة استثمارية واعدة

جمال الجروان
جمال الجروان

قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن دولة الامارات تعمل على تكوين تحالفات اقتصادية وهو الهدف من “بريكس”، مؤكدًا أنه ليس هناك ما يمنع أن يدشن البريكس عملته الخاصة.

وأضاف “الجروان” خلال لقائه ببرنامج "المراقب" المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن دولة الإمارات ومصر تربطهما علاقات شعبية ممتدة عبر التاريخ، لافتاً إلى أن الإمارات ترى أن مصر وجهة استثمارية مستقبلية واعدة.

وأوضح أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن 74% من حركة التجارة غير النفطية يسيطر عليها الدولار، و90% بالنفط، مؤكدًا أن الإمارات تشارك الجميع بشرط تحقيق المصلحة.

وأشار إلى أن الشعوب تطالب الحكومات بتحقيق طموحاتهم. 

جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات تحالفات اقتصادية استثمار التجارة غير النفطية

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