«سينما 30»..عرض مسرحي يسلط الضوء على تأثير الفن في تغيير الواقع

أقيم مهرجان المسرح العربي في إطار فعاليات دورته الرابعة، عرض مسرحي مميز بعنوان "سينما 30"، مساء اليوم الإثنين، على مسرح ليسيه الحرية بمدينة الإسكندرية، ضمن العروض غير المتخصصين في مسابقة الجامعات.

قصة المسرحية

قال مخرج العرض المسرحي "رامي نادر" إن المسرحية تحكي قصة مخرج أجنبي قرر الخروج من المألوف وتصوير فيلمه الخاص في إحدى القرى الريفية المصرية، ولكن ما بدأ كمشروع سينمائي تقليدي سرعان ما تحوّل إلى تجربة تفاعلية وتأثيرية على المخرج نفسه. بعد التعرف على حياة سكان القرية ومشاكلهم، قرر المخرج تغيير قصة فيلمه ليعكس تلك المعاناة ويساهم في نقلها إلى الجمهور.

مناقشة قضية هامة في إطار كوميدي

وأضاف "نادر" أن المسرحية تجمع بين عناصر الكوميديا وتناقش قضية هامة تتعلق بحق الأفراد في فهم ما يجري حولهم في الوقت ذاته. وفيما يتعلق بمدى أهمية السينما، أكد أنها تشكل جزءًا من تاريخ الشعب ومعاناتهم على مر العصور.

وأوضح المخرج الشاب، أن هذا العمل جاء بعد خبرة واسعة في مجال الإخراج حيث كان قد أخرج ما يقرب من 74 عرض من قبل، رغم أن تخصصه الأكاديمي كان في كلية التجارة، ومن بعدها قرر الدراسة في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وعلى الرغم من أن نادر لم يتلقى تدريبًا رسميًا في فنون المسرح، إلا أنه تطوّر ونما كهواية فنية، وشارك في العديد من العروض المسرحية، بما في ذلك المسرح القومي للثقافة ومهرجانات جامعية متعددة.

طبيعة المهرجان تتناسب مع فنان الدورة الرابعة ماجد الكدواني

وأعرب المخرج رامي نادر، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة، والذي اختار لهذا العام اسم الفنان ماجد الكدواني كاسم تكريمي، وعبر عن تقديره لهذا الاختيار، مشيرًا إلى أن الطبيعة الفنية للكدواني كفنان يتناسب بشكل مثالي مع طبيعة المهرجان. حيث يمتاز المهرجان بمشاركة الطلاب المتخصصين في الفنون المسرحية والطلاب غير المتخصصين فيها على حد سواء.

وأشار “نادر” إلى أن ماجد الكدواني بدأ مسيرته الفنية في أتيليه المسرح بكلية الفنون الجميلة، ومن ثمّ تحولت هوايته إلى مساره المهني الحالي.

وكانت قد بدأت فعاليات الدورة الرابعة في 9 سبتمبر وستستمر حتى 18 سبتمبر. ومن الملفت أن الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، ما يعكس توجيهها نحو الطلاب المتخصصين وغير المتخصصين في الفنون المسرحية. تم تكريم الفنانين حسام داغر وعثمان محمد علي خلال حفل الافتتاح، ومن المتوقع تكريم الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل الاختتام.

كما يشمل المهرجان جوائز مميزة تحمل أسماء فنانين مشهورين، مثل جائزة أفضل ممثلة التي تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وتقدر قيمتها بعشرة آلاف جنيه.