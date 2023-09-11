محامى: إسرائيل أكدت أن أشرف مروان كان يخدم مصلحة مصر

قال أمجد سلفتي، محامي الراحل الدكتور أشرف مروان، إن الاتهامات التي تروجها إسرائيل هذا التوقيت المناسب لإسرائيل لأنها تمر بمرحلة قاسية فيها انقسامات تخص جيش الاحتلال، وثقة الشعب فيه وبالحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذه الخطوة أتت من إسرائيل لتوجيه ضربة لثقة الشعب المصري بمؤسساته وقياداته، بحيث يحاولون أن يقولوا إن هناك خيانة عظمى على مستوى رفيع بالدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا يناسب إسرائيل لأنها بحاجة لقضية عقيمة من خلال ترجع الشعب الإسرائيلي لحكوماته وجيشه.

إسرائيل تستهلك هذا الملف رغم أنه أصبح مستهلكًا

وتابع، أنه بعد 50 عامًا إسرائيل مازالت تستعمل هذا الملف وهو أصبح مستهلكًا تمامًا، مؤكدًا أننا لم نر شهادات أو حجج تدين أشرف مروان، وكل مرة تنطق بها إسرائيل تؤكد أن أشرف مروان كان يخدم مصلحة وأمن مصر.