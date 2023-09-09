أسامة السعيد: هجوم إسرائيل على أشرف مروان متكررة للتغطية على انتصارات أكتوبر

قال الكاتب الصحفي، أسامة السعيد، إن الهجوم الإسرائيلي على شخصية أشرف مروان، مسألة معتادة ومتكررة، مؤكدًا أن قرب "مروان" من الرئيسين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، يؤكد كذب الرواية الإسرائيلية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد وفاة أشرف مروان، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك نعاه وكشف عن دوره الوطني، والدولة لم تكن لتكرم رجلًا بحجمه إذا صحت الرواية الإسرائيلية.

انتصارات أكتوبر تذكر إسرائيل بسقوط أسطورة الجيش الذي لا يهزم

وأكد أن فكرة تزييف إسرائيل للحقائق مستمرة ومحاولة اختلاق قصة للتغطية على انتصارات أكتوبر لأنه يذكرهم بسقوط أسطورة الجيش الذي لا يهزم والتي أسقطها الجيش المصري، والتي مثلت صفعة لا تنسى للغرور الإسرائيلي.

وتابع، أن الدولة العميقة في إسرائيل تحاول سد هذا الشرخ الذي تسبب فيه هذا الانتصار، وتحاول اختلاق أي انتصار حتى لو كان بالزعم أن أشرف مروان كان متعاونًا مع إسرائيل، وهذه المعلومة تدينهم لإنه إذا كان قد سرب إليهم موعد الحرب فلماذا لم تتحرك إسرائيل؟.