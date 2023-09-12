اعرف مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 12-9-2023

مع بداية الساعات الصباحية المبكرة يحرص المسلمون بشكل يومي على أداء الصلوات الخمسة، ويكثر التساؤل عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 12-9-2023 عبر جوجل، لأداء الفريضة في أوقاتها، وهناك عدد من الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 12-9-2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

مواقيت الصلاة في القاهرة

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في محافظة القاهرة، كالآتي:

- موعد صلاة الفجر 5:09 صباحًا

- موعد صلاة الظهر 12:52

- موعد صلاة العصر 23: 4

- موعد صلاة المغرب 7:06 مساءً

- موعد صلاة العشاء 8:24 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في محافظة الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:12 صباحًا

- موعد صلاة الظهر 12:57

- موعد صلاة العصر 4:29

- موعد صلاة المغرب 7:12 مساءً

- موعد صلاة العشاء 8:31 مساءً

مواقيت الصلاة بمحافظة قنا اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

موعد صلاة الفجر: 5:08 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:46

موعد صلاة العصر: 4:15

موعد صلاة المغرب: 6:58 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:14 مساءً



مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

- موعد صلاة الفجر 5:10 صباحًا

- موعد صلاة الظهر 12:45

- موعد صلاة العصر 13: 4

-موعد صلاة المغرب 6:57 مساءً

- موعد صلاة العشاء 8:11 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 5:13 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52

موعد أذان العصر: 4:22

موعد أذان المغرب: 7:05 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:21 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:12 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:50

موعد أذان العصر: 4:19

موعد أذان المغرب: 7:03 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:48

موعد أذان العصر: 4:19

موعد أذان المغرب: 7:02 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:21 مساءً

مواقيت الصلاة في العريش اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

موعد أذان الفجر: 4:57 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:42

موعد أذان العصر: 4:14

موعد أذان المغرب: 6:56 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:16 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:48

موعد أذان العصر: 4:20

موعد أذان المغرب: 7:02 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:22 مساءً