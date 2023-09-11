الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"كامل العدد".. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب فى العقبة

عمرو دياب
عمرو دياب

نفدت تذاكر الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان عمرو دياب في 29 سبتمبر الجاري المقرر إقامته داخل أحد الأماكن السياحية بمدينة العقبة الأردنية.

ويرفع حفل عمرو دياب شعار كامل العدد، كما هو معتاد عليه في حفلاته التي تقام وسط جمهوره بدولة الأردن ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل : "ده لو اتساب، بحبه، ويّاه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، إنتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، وخلص على قلبي، ووياه، وياليل، والحفلة، وغيرها من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة.

◘ آخر حفلات عمرو دياب الغنائية

أحيا الهضبة حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم السبت الماضي بمدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا وصعد على خشبة مسرح الحفل بأغنية “يا أنا يا لأ” وسط حضور جماهيري ضخم.

كواليس تجهيزات الألعاب النارية بحفل عمرو دياب في لبنان

◘ آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

طرح الفترة الماضية النجم عمرو دياب عددًا من الأغنيات المنفردة آخرها أغنية بعنوان “والله أبدا” وتحتوي الأغنية على مقاطع من الشعر الأندلسي لابن زيدون، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي عزيز الشافعي والموزع الموسيقي عادل حقي.

وتعتبر أغنية “والله أبدا” ثالث أغنية يطرحها الهضبة في موسم الصيف الحالي، إذ طرح أغاني "خلص على قلبي"، و "قولي اسمي"، إلى جانب أغنية "ياليل" للدعاية لشركة المحمول، بمشاركة نجله عبدالله.

ولأول مرة تعاون عمرو دياب مع نجله عبدالله في أغنية بعنوان “يا ليل” وقدما الأغنية معًا على طريقة الديو وتعاون “الهضبة” في الأغنية مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، والأغنية من ألحان عمرو دياب واحتوت الأغنية على كلمات باللغة العربية والإنجليزية وحققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور وتصدرت ترند تطبيق الأغنيات الشهير “أنغامي” على مدار الفترة الماضية.

النجم عمرو دياب دياب عمرو دياب مدينة العقبة الأردن حفل عمرو دياب العقبة

مواد متعلقة

«الراديو 9090» يطلق برنامج «رسالة وطن» لـ أحمد الخطيب

محمد على رزق يشيد بـ"وش فى وش": فيلم حلو أوى

علي الحجار يحيى مئوية فنان الشعب سيد درويش بنقابة الصحفيين

علي الحجار: أشكر نقابة الصحفيين وقناة الحياة لدعوتي إحياء مئوية سيد درويش

بدء حفل على الحجار احتفالًا بمئوية سيد درويش بنقابة الصحفيين

"رايق".. حمزة نمرة يواصل بروفات جولته الغنائية احتفالاً بألبومه الجديد

عاد إلى مصر.. تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

طرح أغنية" خطير يا إخوانا" لأكرم حسني ومدحت صالح (فيديو)

الأكثر قراءة

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

على طريقة البريميرليج.. 8 جوائز مستحدثة فى الموسم الجديد للدورى

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية