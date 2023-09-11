"كامل العدد".. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب فى العقبة

نفدت تذاكر الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان عمرو دياب في 29 سبتمبر الجاري المقرر إقامته داخل أحد الأماكن السياحية بمدينة العقبة الأردنية.

ويرفع حفل عمرو دياب شعار كامل العدد، كما هو معتاد عليه في حفلاته التي تقام وسط جمهوره بدولة الأردن ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل : "ده لو اتساب، بحبه، ويّاه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، إنتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، وخلص على قلبي، ووياه، وياليل، والحفلة، وغيرها من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة.

◘ آخر حفلات عمرو دياب الغنائية

أحيا الهضبة حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم السبت الماضي بمدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا وصعد على خشبة مسرح الحفل بأغنية “يا أنا يا لأ” وسط حضور جماهيري ضخم.

◘ آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

طرح الفترة الماضية النجم عمرو دياب عددًا من الأغنيات المنفردة آخرها أغنية بعنوان “والله أبدا” وتحتوي الأغنية على مقاطع من الشعر الأندلسي لابن زيدون، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي عزيز الشافعي والموزع الموسيقي عادل حقي.

وتعتبر أغنية “والله أبدا” ثالث أغنية يطرحها الهضبة في موسم الصيف الحالي، إذ طرح أغاني "خلص على قلبي"، و "قولي اسمي"، إلى جانب أغنية "ياليل" للدعاية لشركة المحمول، بمشاركة نجله عبدالله.

ولأول مرة تعاون عمرو دياب مع نجله عبدالله في أغنية بعنوان “يا ليل” وقدما الأغنية معًا على طريقة الديو وتعاون “الهضبة” في الأغنية مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، والأغنية من ألحان عمرو دياب واحتوت الأغنية على كلمات باللغة العربية والإنجليزية وحققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور وتصدرت ترند تطبيق الأغنيات الشهير “أنغامي” على مدار الفترة الماضية.