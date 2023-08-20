كواليس تجهيزات الألعاب النارية بحفل عمرو دياب في لبنان

أعرب الفنان أحمد عصام عن سعادته بنجاح حفلة الأخير مع الهضبة عمرو دياب والذي تعاون فيه بالتجهيزات الخاصة بالألعاب النارية والذي أقيم مساء أمس في دولة لبنان، والتي حققت صدى واسع، في جميع أنحاء الوطن العربي، خاصة وأنها شهدت عودة الهضبة إلى حفلات لبنان بعد غياب أكثر من 12 عاما.

وقال عصام: الحفلة كانت ذات طبيعة خاصة لذلك اهتممنا بتفاصيلها بشكل كبير، وقمت بالسفر إلى هناك أكثر من مره لمعاينة مكان الحفل، على مدار 3 شهور، حيث احتاجت إلى عدد كبير من العمالة والخامات المستخدمة، لكي تخرج في هذا الشكل.

وأضاف: على مدار ساعة ونصف الساعة قدم عمرو دياب مجموعة أغاني مختلفة، كان كل أغنية لها المؤثرات البصرية الخاصة بها المختلفة عن غيرها، وهو الأمر الذي تطلب تركيز ومجهود كبير جدا، فهي حفلة نستطيع القول انها للتاريخ، وعلينا جميعا ان نفخر بأن عمرو دياب فنان مصري فهو خير سفير لمصر وفنها.

وأشار إلى أن الجمهور كانوا يرتدون الملابس البيضاء خلال الحفل، وهو ما يوحي إليك أن لبنان كلها كانت ترتدي الملابس البيضاء من العدد الغفير الذي تواجد في مكان الحفل.

حفل عمرو دياب بلبنان

حفل عمرو دياب بلبنان

حفل عمرو دياب بلبنان

حفل عمرو دياب بلبنان

حفل عمرو دياب بلبنان