"دياب" يكشف مشروع الرابطة لعودة الجمهور بالسعة الكاملة

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن الرابطة حققت العديد من المنجزات الواضحة، على رأسها تحسين مداخيل الأندية المالية، لتصبح الأعلى عبر تاريخها.

وأضاف «دياب» خلال حفل قرعة دوري النيل 2023/2024 الذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة الإدارية، أن الدوري لأول مرة منذ سنوات طويلة ينتهي في وقت مبكر ما أتاح للأندية تنظيم معسكرات جيدة داخليًا وخارجيًا، بعد الحصول على فترة راحة وصلت إلى شهر ونصف لأول مرة منذ زمن بعيد.

وتابع رئيس الرابطة :«نحظى بدعم كبير من مؤسسات الدولة مثل القوات المسلحة، ما أسهم في زيادة عدد الجمهور بشكل تدريجي».

وذكر «دياب»، أن الرابطة تقدمت بمشروع جديد لزيادة عدد الجمهور إلى نصف السعة خلال الدور الأول، بالإضافة إلى زيادتها إلى السعة الكاملة في الدور الثاني.

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة

وكانت رابطة الأندية قد قدمت مقترحا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع مع تقسيم الـ18 فريقا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلي الثامن عشر على تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق منهامقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لقى اعتراضا كبيرا من جميع الأندية.