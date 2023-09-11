الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم SAW X.. خمسة أفلام أجنبية تستقبلها السينما المصرية قريبًا

فيلم saw x
فيلم saw x

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر خلال الفترة المقبلة عدد من الأفلام الأجنبية الجديدة لكبار نجوم العالم والتي تحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور المصري.

وسيطرت أفلام الرعب على خريطة الأفلام الأجنبية التي تطرح الفترة المقبلة وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز 5 أفلام أجنبية تطرح خلال الفترة القليلة المقبلة بالسينمات المصرية.

فيلم Saw X

ويعد فيلم Saw X الجزء العاشر والجديد ضمن سلسلة أفلام Saw العالمية ومن المقرر عرضه بالسينمات المصرية في يوم 28 سبتمبر الجاري، وتدور الأحداث حول جون كرامر والذي يسافر إلى المكسيك بحثا عن علاج لحالته المتأخرة بسبب مرض السرطان ولكن سرعان ما يكتشف تعرضه للخداع من قبل مجموعة من المحتالين فيقرر جون الانتقام منهم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من مايكل بيتش، وتوبين بيل، وسينوف ماكودي لوند، وستيفن براند، وباوليت هيرنانديز وغيرهم.

فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie

ويعرض فيلم الأنيميشن والرسوم المتحركة PAW Patrol: The Mighty Movie في يوم 29 سبتمبر الجاري وتدور قصته حول هبوط نيزك سحري في مدينة المغامرات، ويتسبب في منح الجميع هناك قدرات خاصة تجعلهم أبطالا خارقين.

فيلم The Marsh King's Daughter

ويعرض فيلم الدراما والتشويق The Marsh King's Daughter في يوم 6 أكتوبر وتدور قصة في إطار من الدراما والتشويق تسعى امرأة للانتقام من الرجل المسؤول عن اختطاف والدتها.

يشارك في بطولة العمل كل من ديزي ريدلي، وبين مينديلسون، وجاريت هيدلوند، وجيل برمنجهام، وبروكلين برنس، وكارين بيستوريوس.

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فيلم The Exorcist: Believer

ويعرض فيلم الرعب The Exorcist: Believer في يوم 13 من شهر أكتوبر المقبل  وتدور قصته حول استكمالا لأحداث الجزء الأول الذي عرض عام 1973، تلجأ أم يائسة إلى اثنين من طاردي الأرواح الشريرة لإنقاذ ابنتها البالغة من العمر 12 عاما ومن المس الشيطاني الذي تعرضت له.

والفيلم من بطولة كل من آن دود، وإلين بورستين، وليزلي أودوم جونيور، وجينيفر نيتليس، ورافائيل سيبرج، وإي جيه بونيلا.

فيلم Five Nights at Freddy's

ويعرض فيلم Five Nights at Freddy's في يوم 27 أكتوبر المقبل ويصنف العمل ضمن الأعمال الرعب وتدور قصته حول حارس أمن مضطرب نفسيا يبدأ العمل في متجر فريدي فازبير للبيتزا وفي أولى ليالي عمله يكتشف أن العمل ليلا في متجر فريدي ليس بالأمر السهل كما كان يتوقع.

يشارك في بطولة الفيلم كل من جوش هيتشيرسون، وماثيو ليلارد، وإليزابيث ليل، وماري ستيوارت ماسترسون، وكات كونر، وستيرلنج، وثيودوس كرين، وغيرهم.

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