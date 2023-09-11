رابطة الدورى تعلن عن لائحة جديدة بشأن تشكيل الفرق

كشفت رابطة الدوري المصري منذ قليل، عن لائحة جديدة في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وقالت اللائحة: إلزام كل نادٍ بتسليم تشكيل فريقه قبل مباريات الدوري المصري بـ75 دقيقة وفي حالة التأخير يتم تغريم الفريق 20 ألف جنيه.

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي نادٍ بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال إفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

يذكر أن أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

وكانت رابطة الأندية قد قدمت مقترحًا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع تقسيم الـ18 فريقًا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين، مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري، والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلى الثامن عشر تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق منها، ومقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لاقى اعتراضًا كبيرًا من جميع الأندية.