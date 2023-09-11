الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير: الممر الاقتصادي "ضربة من الخيال" وغرضه مواجهة تكسير عظام الصين

أشرف غراب
أشرف غراب

قال الخبير الاقتصادي د.أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول لشئون التنمية الاقتصادية إن مشروع الممر الاقتصادي الجديد الذي أعلنت عنه واشنطن خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند، والذي يهدف لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا من خلال سكك حديدية وممرات بحرية.

وأضاف غراب أن مشروع الممر الاقتصادي ضربة من الخيال الغرض منه مواجهة تكسير عظام الصين فى مشروع مبادرة الحزام والطريق والذي أطلقته الصين 2013 وبدأت في تنفيذه بالفعل الذي يهدف لتوسيع روابطها التجارية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات، وتوسيع نطاق نفوذها السياسي والتجاري في العالم. 

◘ الممر الاقتصادي ضرب من الخيال 

لفت غراب، إلى أن الممر الاقتصادي الجديد يواجه الكثير من التحديات والصعوبات لتنفيذه، أولها التكاليف باهظة الثمن للتنفيذ في ظل أزمة اقتصادية عالمية حالية صعوبة الجغرافيا والتضاريس، إضافة لعدم الأمان والاستقرار في الكثير من المناطق ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. 

https://www.dostor.org/4497418 https://www.dostor.org/4497802

أضاف أنه يتكون من ممرين منفصلين الممر الشرقي والشمالي وجزء منها بري عن طريق السكك الحديدية والآخر بحري عن طريق النقل البحري، موضحًا أن الطريق الجديد تسعى لها واشنطن لإيجاد طريق جديد بديلا لمبادرة الحزام والطريق الذي أعلنت عنه الصين، وهذا من المستحيل أن يحدث دون المرور بمصر لتميز مصر بموقعها الجغرافي المتفرد ولا يمكن أن يتم المشروع بعيدا عن وجود مصر. 

الممر الاقتصادي لن يكون له تاثير على ايرادات قتاة السويس

وأوضح غراب أن الممر الاقتصادي الجديد لن يكون له أي تأثير يذكر على إيرادات قناة السويس؛ لأنها تعد أهم ممر ملاحي عالمي وفقا لمقترحات حركات النقل والتجارة العالمية المطروحة بين القوى الاقتصادية العظمى ولا يوجد بديل لها، لأن حجم التجارة بها تمثل نسبة 13 % من التجارة العالمية وأكثر من 22% من حركة تجارة الحاويات على مستوى العالم. 

وأشار إلي أن قارات العالم تتمتع بالأمن والاستقرار، إضافة إلى موقع مصر الجغرافي المتميز والفريد والاستراتيجي فهي تربط بين بين أوروبا وأسيا وأفريقيا؛ لأنها مطلة على البحر المتوسط وقربها الشديد من الأسواق الأوروبية ومطلة على أفريقيا والربط مع قارة آسيا.

وأشار غراب إلى أن مميزات قناة السويس أيضًا، انخفاض تكلفة النقل وقصر الطريق وأن أي مستثمر في العالم يبحث عن الطريق الأقصر في المسافة وأقل تكلفة وهذا يتوافر في قناة السويس، إضافة إلى تمتعها بالأمان والاستقرار وربطها بكل قارات العالم،

إضاف إلى انخفاض تكلفة النقل البحري عن البري، وأن أكثر من 80% من حركة التجارة العالمية عبر النقل البحري لقلة تكلفته وزيادة حجم البضائع المنقولى، كما أنه لا يتسبب في نسب هدر من البضائع مثل الطرق البرية بسبب أثناء عمليات الشحن والتفريغ، إضافة إلى أن إنشاء قناة السويس الجديدة ساهم في زيادة حركة التجارة بقناة السويس وأعطى لها ميزات أكبر.

وأوضح  أن تنفيذ الممر الاقتصادي الجديد لو اكتمل قد يعود على مصر بالكثير من النتائج الإيجابية بتنشيط حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول العالم، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس ومنظمة شنغهاي وقرب الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون والذي يربط 9 دول إفريقية ببعضها .

الممر الاقتصادي غرضة مواجهة تكسير عظام الصين

مواد متعلقة

هل ينافس مشروع الممر مثيله "الحزام والطريق" الصيني؟ خبير اقتصادي يجيب

أكسيوس: الممر الاقتصادى الجديد بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بديلًا لمبادرة الحزام والطريق

الأكثر قراءة

الباز: النقاب ليس من الإسلام ويؤدى لمشاكل نفسية عنيفة

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

عاجل.. حقيقة قدوم عاصفة التنين لمصر.. مفاجأة مدوية من "الأرصاد"

حظر ارتداء النقاب فى المدارس.. رجال دين: لكل مؤسسة الحق فى وضع قواعدها الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية