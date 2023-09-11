تأجيل محاكمة مُسجل شديد الخطورة في بورسعيد لشهر أكتوبر

أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، محاكمة المتهم مصباح الغريب، والذي سبق اتهامه في 107 قضايا من قبل إلى يوم 9 أكتوبر المقبل.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى يوم العاشر من شهر يناير عام 2023 بدائرة قسم الضواحي، والمتهم فيها مصباح الغريب إبراهيم حسن، ويبلغ من العمر 61 عاما، ويعمل تاجر قطع غيار وصاحب مقهى؛ حيث قام باستعرض القوة والتلويح بالعنف، وذلك ضد عدد من الأشخاص قاصدا ترويعهم وتخويفهم، وتوجه صوب المجني عليه عادل رمزي عبد اللطيف بسلاح ناري بندقية آلية وذخيرة ولم يجده فاطلق النيران بشكل عشوائي بمساكن بنك الإسكان ببورسعيد.

واستعمل المتهم شديد الخطورة مصباح الغريب القوة والعنف مع ضباط قسم الضواحي، وهم: الرائد أحمد مسعد محمد عبد الجواد رئيس مباحث قسم الضواحي، والعميد مسعد مسعد إسماعيل، والقوة المرافقة له، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم ووظيفتهم بغير حق، وكان قاصدا من ذلك إرهابهم والحيلولة دون ضبطه، واستعمل الضباط معه القوة الكافية وتم ضبطه، وعثر معه علي سلاحا ناريا مششخا بندقية آلية بغير ترخيص، وأحرز 70 طلقة نارية تستخدم على السلاح الناري الألي.



كاميرات المراقبة

وتتضمن القضية مقاطع من كاميرات المراقبة قد وثقت قضايا المتهم بالجرائم المنسوبة اليه، وذلك علي النحو الذي تضمنته أوراق القضية رقم 243 لسنة 2023 جنح الضواحي، والمقيدة برقم 737 كلي بورسعيد.