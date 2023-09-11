الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محمد البيومي لأئمة ليبيا: العقلية النقدية وسيلة الوصول للتفكير المنضبط

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

ألقى الدكتور محمد البيومي - الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضرة تحت عنوان “ضوابط التفكير في الإسلام”، تأتي المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب.

قال الدكتور محمد البيومي إن الإسلام دعا إلى استخدام العقل ولكن وضع له ضوابط تجعل من الشخص يفكر تفكيرا سليما، ووضح الدكتور بيومي ضوابط التفكير، والتي تتمثل في تحديد محل النزاع، والبحث عن أفضل الحلول، وأن يكون لدى الإنسان بعض الحلول الإبداعية التي من خلالها يمكن الوصول إلى أسهل الحلول وأيسرها تطبيقا وأنفعها للناس، فالمسلم يجب أن يكون متميزا في تفكيره.

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ووجه الدكتور البيومي بوجوب زرع العقلية النقدية لدى الأطفال منذ نعومة أظفارهم، مضيفا أن العقلية النقدية هي أفضل الطرق للوصول للتفكير المنضبط، فالنقد لا يطلق فقط على التجريح وإبراز العيوب ولكن النقد البناء هو الذي يميز الإنسان من خلاله بين الجيد والرديء في الأفعال والأقوال.

في نهاية المحاضرة، وجه الدكتور البيومي الحاضرين بضرورة كثرة القراءة والاطلاع في كل المجالات؛ لتعزيز العقلية النقدية من أجل الوصول إلى التفكير المنضبط.

الدكتور محمد البيومي جامعة الأزهر ضوابط التفكير في الإسلام أكاديمية الأزهر للتدريب خريجي الأزهر الأزهر الأزهر للتدريب

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