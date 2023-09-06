المحرصاوي يبحث سبل تعزيز دور "خريجي الأزهر" بالمحافظات

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن من أسباب انتشار الفكر المتطرف اتباع الشائعات، وما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أفكار وأخبار مغلوطة وكاذبة، ويتبعها أصحاب النفوس الضعيفة، أو غير أصحاب العقل والعلم، وعلى فروع المنظمة الداخلية أن تعمل على تنشيط صفحاتها للوصول إلى أكبر عدد ممكن لتفعيل دورها في اجتذاب الشباب وتوجيهه بالنصح والإرشاد، والمحاضرات التوعوية والثقافية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع مع قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة ورؤساء فروع مكاتب المنظمة الداخلية بمحافظات (بني سويف - المنيا - الأقصر - الفيوم.- أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - جنوب سيناء)، لبحث سبل التعاون لتعزيز دور المنظمة وأهدافها الفترة الحالية والقادمة من خلال فروع المنظمة بالمحافظات وتيسير التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الداعمة في نطاق تلك المحافظات، وذلك بحضور أحمد عبد الحميد، مدير الفروع الداخلية وقيادات ومسئولي فروع المنظمة بالمحافظات.

جانب من اللقاء

مناقشة استراتيجية المنظمة

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة استراتيجية المنظمة للمرحلة المقبلة، على أن يعقد اجتماع خاص بمجلس إدارة كل فرع وذلك لعرض متطلباتهم والمعوقات التي تقابلهم أثناء العمل، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وطالب رؤساء الفروع ضرورة عقد اجتماع دوري لإدارة كل فرع لمناقشة الأفكار والمقترحات، وعرض ما تم انجازه، والنظر في إعادة تنشيط مجلس الإدارة وضم العناصر الفعالة من الأزهريين بالمحافظة، على أن يتضمن مُمثل من كل قطاع أزهري في المحافظة، مع التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات العلمية والعملية بين أعضاء فروع المنظمة بالمحافظات، وذلك عبر تبادل الزيارات بين المحافظات القريبة.

جانب من اللقاء

فروع المنظمة في المحافظات جسور تواصل آمنة

قال أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن فروع المنظمة بالمحافظات نعتبرها بمثابة جسور تواصل آمنة لنشر رسالة المنظمة والتركيز على الموضوعات التي تطلقها وتصب في مكافحة الإرهاب والتطرف والتنوع في كافة الأنشطة المجتمعية والتوعوية والثقافية والدينية من خلال الاستفادة من الخريجين الأزهريين ودمجهم في تلك الأنشطة وتعميم الاستفادة على الأهالى بتلك المحافظات.

وأشار ياسين إلى ضرورة اهتمام الفروع الداخلية بضم الكادر النسائي من الواعظات والسيدات الفاعلات في المجتمع المحلي لطاقم إدارة الفرع، لتوجيه خبراتهم ومجهودهم فيما يخدم أهداف المنظمة، مطالبًا إياهم بضرورة التواصل مع المقر الرئيس لتعميم مطبوعات المنظمة من كتيبات تفنيد الفكر، جريدة الرواق، مجلة نور للأطفال، بالإضافة إلى نشر منصاتها الإلكترونية في نطاق المحافظة؛ لإيصال أخبار المنظمة للجميع، وإفادتهم مما يُنشر عبرها.

أهداف المنظمة مُستقاة من وحي الكتاب والسنة

من جهته، قال الدكتور عبد الدايم نُصير، أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن أهداف المنظمة لا تخرج ولا تحيد عن أهداف الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم؛ نظرًا لأنها مُستقاة من وحي الكتاب والسنة، متخذين من آية "وكذلك جعلناكم أمةً وسطا" شعارًا للعمل، وهذا دور فروع المنظمة بالمحافظات والقائمين عليها لترجمة هذا الدور بالواقع العملي بتكثيف نشر مكارم الأخلاق وتهذيب السلوك وفهم الصحيح الدين، وكيفية الرد على أصحاب الفكر المتطرف بالفكر المعتدل وبث التعاليم السمحة بصدق العمل والكلام وعدم الغلو.

وطالب أمين عام المنظمة من روؤساء الفروع تعزيز دور كل أزهري بالمحافظات في كل مناسبة دينية أو ثقافية أو اجتماعية؛ للتأكيد على سماحة الإسلام وبيان جوانبه المشرقة من خلال تعاليمه البناءة لبث فكر التعايش الآمن بين أفراد المجتمع وتكريس المفاهيم السليمة التي تعمر الأوطان وأن يكون كل أزهري خير قدوة ومثل يحتذى به من قبل أفراد مجتمعه.

جانب من اللقاء



