الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد على رزق يشيد بـ"وش فى وش": فيلم حلو أوى

وش في وش
وش في وش

أشاد الفنان محمد علي رزق بالفيلم السينمائي “وش في وش” الذي يخوض بطولته محمد ممدوح رفقة عدد من نجوم الفن والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم صيف 2023.

ونشر رزق بوستر فيلم "وش في وش" الذي ضم جميع أبطال العمل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق عليه قائلاً:“سيناريو قوي.. منتج فنان.. مخرج شاطر إختار كاست شاطر جداً فلازم تكون النتيجة فيلم حلو أووووي اسمه وش في وش” روحوا الفيلم هتنبسطوا على ضمانتي".

"العميل صفر" و"وش فى وش" يتصدران إيرادات الأسبوع فى شباك التذاكر

أبطال وصناع فيلم وش في وش

يشارك في بطولة فيلم "وش فى وش" بجانب النجم محمد ممدوح كل من:

  • أمينة خليل
  • أحمد خالد صالح
  • محمد شاهين
  • خالد كمال
  • أنوشكا
  • أسماء جلال
  • محمد شاهين
  • بيومى فؤاد
  • محمود الليثي
  • سامي مغاوري
  • دنيا سامي
  • سلوى محمد على
  • الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي

قصة وأحداث فيلم وش في وش

تدور قصة وأحداث الفيلم السينمائي “وش في وش" حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة، ويجسدهما محمد ممدوح وأمينة خليل، ويكونان مختلفي الثقافة، ويحدث بينهما العديد من المشكلات، ويقدم فيه محمد ممدوح دور مهندس في تجربة جديدة عليه، حيث يناقش مشاكل الحياة الزوجية في مصر بشكل مختلف، ويتطرق للكثير من المشكلات التي يتعرض لها الأزواج وكيف يخرجون منها، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

إيرادات فيلم وش في وش بشباك التذاكر

ويواصل الفيلم السينمائي "وش في وش" حصد الإيرادات في شباك التذاكر حيث بلغت إيراداته، أمس الأحد، 501.486 جنيه مصريًا وسط منافسة شرسة لعدد من الأفلام السينمائية لكبار نجوم الفن المعروضة بجانبه حاليًا بالسينمات. 

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