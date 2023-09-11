الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي تلتقي خريجي برنامج التدريب الصيفي 2023

أرشيفية
أرشيفية

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على لقاء خريجي برنامج التدريب الصيفي 2023 بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي عُقد للعام الثالث على التوالي، في إطار حرص الوزارة على رفع قدرات الطلبة والخريجين في تخصصات الاقتصاد وإطلاعهم على آخر تطورات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والعلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

عدد المستفيدين 

وبلغ عدد المستفيدين في برنامج التدريب الصيفي عام 2023 نحو 35 متدربًا من أقسام الاقتصاد بجامعات مصر المختلفة ليرتفع عدد المتدربين على مدار الثلاث سنوات لأكثر من 70 متدربًا، وعلى مدار فترة التدريب التي استمرت قرابة الشهرين، تم توزيع المتدربين على إدارات وأقسام الوزارة المختلفة، وهي قطاع التمويل التنموي متعدد الأطراف متضمنًا فرق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، ومنظمات الأمم المتحدة، وكذلك وقطاع التعاون الإنمائي ثنائي الأطراف متضمنًا التعاون مع الأمريكتين والتعاون مع الدول الآسيوية والدول الأوروبية والتعاون العربي الأفريقي وكذلك إدارة التخطيط والتقييم ومتابعة التمويلات وو حدة الشئون العربية، وإدارة البحوث الاقتصادية، وإدارة التحول الرقمي و الابتكار و ريادة الاعمال.

المشاط تلتقي السفيرة السويسرية لدى مصر لمتابعة مشروعات التعاون الإنمائي الجارية

واستمعت وزيرة التعاون الدولي لملاحظات واستفسارات الطلبة المستفيدين من برنامج التدريب الصيفي، وأدارت حوارًا مفتوحًا للتعرف على أبرز الخبرات التي اكتسبوها في مجالات وقطاعات العمل المختلفة بالوزارة خلال فترة التدريب، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي دور الوزارة ومسئوليتها عن تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات والبرامج التابعة لها، ومتابعة تنفيذ المشروعات المنفذة من خلال التمويلات التنموية الميسرة.

المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي برنامج التدريب الصيفي وزارة التعاون الدولي

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