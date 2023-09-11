الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط" تختتم جلسة المشاورات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

د.أحمد كمالي
د.أحمد كمالي

اختتم د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات مؤتمر جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي عقدته الوزارة اليوم بحضور د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر؛ لمشاركة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد التعهدات الوطنية المقترحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تمهيدًا للمشاركة بقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 المقرر عقدها في نيويورك الشهر الجاري.

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التخطيط: مصر ستطرح رؤيتها الوطنية لسُبل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوى العالم

• المشاركة في تحديث رؤية مصر 2030

أوضح كمالي أن الجلسة هي الأولى من نوعها وشهدت مشاركة قوية من جانب المشاركين ممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء والبرلمانيين، موضحًا أن الجلسة شهدت مستوى من الحوار الفعال، مؤكدًا أهمية عملية المشاركة، كما حدث مسبقًا بالمشاركة في رؤية مصر 2030 وتحديثها بداية من 2016 مرورًا بمراحل التحديث وكذلك المشاركة في وضع السياسات وتحقيقها وتنفيذها، متابعًا أن المجتمع أجمع شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني متمثل في رؤية مصر 2030.

"التخطيط" تطلق جلسة مشاورات حول تعهدات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

• تعهّدات محددة تلتزم بها الدولة المصرية

أشار كمالي إلى نجاح المشاورات الوطنية، الذي انعكس من خلال مستوى المشركات والمقترحات المقدمة من قَبل المشاركين، متابعًا أن التعهدات المقترحة تمت اختيارها وفقًا لطريقة ممنهجة للوصول إلى تعهدات محددة تلتزم بها الدولة المصرية وتتسق في الوقت ذاته مع خطة مصر السنوية وخطتها الاقتصادية والاجتماعية والتي تم عرضها على مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن ارتباطها الوثيق برؤية مصر 2030 المحدثة وما تم الكشف عنه في المراجعات والتقارير الطوعية المختلفة المقدمة من الأمم المتحدة.

شارك بالحضور د.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، د.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

التخطيط الدكتور أحمد كمالي جلسة مشاورات التنمية المستدامة قمة الأمم المتحدة

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