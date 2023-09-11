الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«التجاري الدولي» يشارك في قمة المناخ الإفريقية 2023 بالعاصمة الكينية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك البنك التجاري الدولي مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر في قمة المناخ الأفريقية لعام 2023، والتي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي، وقد حضر عدد من قيادات البنك جلستي نقاش خلال فعاليات القمة لعرض التحديات المناخية المتنوعة والأكثر تأثيراً على المنطقة بأكملها، وذلك في إطار الخطوات التمهيدية لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ القادم COP28.

وينطلق البنك التجاري الدولي CIB  بخطوات منهجية راسخة لتعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي بما في ذلك تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع المناخ في القارة الإفريقية، كما يحرص على تعزيز عملياته المصرفية داخل السوق الإفريقية من خلال بنكه التابع له بالكامل في الجمهورية الكينية "CIB Kenya Limited".

وشاركت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي في جلسة نقاشية نظمها تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (GFANZ) بعنوان "توفير الدعم وبناء القدرات للمؤسسات المالية لدفع العمل المناخي في أفريقيا"، وقد سلّطت الضوء على وجود فجوة في الأنظمة الموجهة للحد من آثار التغيرات المناخية على مستوى العالم.

وأكدت أن التعليم من بين تلك الأنظمة ذات الفجوة بصفة عالمية، ولذلك فإن العالم بحاجة مُلِحَّة لإرساء منظومة تعليمية جديدة تشمل مناهج متخصصة مستقلة للتمويل المالي المستدام حتى تتمكن المؤسسات المالية من تطبيق إرشادات وتعليمات الجهات الرقابية أو جهات الإفصاح.

وأوضحت أن من بين تلك الإرشادات والتعليمات، إجراء تحليل لسيناريوهات المناخ "Scenario Analysis"، واختبارات تحمّل الضغوط "Stress Testing" للتخفيف من مخاطر المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن محافظهم التمويلية والاستثمارية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن بيانات الانبعاثات الناتجة عن عملائهم. 

كما ساهمت د.عبد القادر في جلسة نقاشية أخرى تحت عنوان "مناصرة العمل المناخي في القطاع المالي الأفريقي"، والتي نظمها التحالف المالي الأفريقي بشأن تغير المناخ (AFAC)، وقالت: "يؤمن CIB بقدرة المؤسسات المالية الأفريقية على تحويل مخاطر المناخ إلى فرص، وبرهنت بتجربة البنك في ابتكار نماذج أعمال لتعزيز الانتقال المالي إلى اقتصاد منخفض الكربون".

وأضافت: "إن تعليم التمويل المستدام هو حجر الأساس لإطلاق العنان لقوة ودور المؤسسات المالية الإفريقية الجديدة، ولذلك يمضي البنك التجاري الدولي نحو توسيع نطاق أكاديمية التمويل المستدام التى تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ COP27.

كما حضر البنك التجاري الدولي اجتماع المجلس الاستشاري الخاص بتحالف غلاسكو المالي، الذي تم عقده في إفريقيا هذا العام، والذي يتشرف بعضويته الأستاذ حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB، وقد عُقد الاجتماع لمناقشة سبل المضي قدمًا للتحالف والمجالات ذات الأولوية لتعزيز العمل المناخي في المنطقة.

البنك التجاري الدولي مصر CIB قمة المناخ الأفريقية لعام 2023 العاصمة الكينية نيروبي الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي تحالف غلاسكو المالي مناصرة العمل المناخي في القطاع المالي الأفريقي

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