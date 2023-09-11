الكشف على 538 فى القنطرة غرب خلال قافلة طبية لجامعة قناة السويس

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، القافلة البيئية المتكاملة لجامعة قناة السويس لقرية أبوطفيلة بمركز ومدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى أهالينا في القرى والريف المصري تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وتأتي وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية، وهي تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات.

وتابع: أن جامعة قناة السويس تشارك في مختلف المبادرات القومية والرئاسية في إطار دورها التنويري ومسئوليتها المجتمعية.

تفاصيل القوافل الطبية لجامعة قناة السويس

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن القافلة تضمنت كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتثقيف الصحي.

حيث تم تقديم 538 كشفا طبيا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، مع تحويل الحالات التي تتطلب لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي.



كما قدم أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض ندوة تثقيفية عن المشاكل التي تواجه المرأة قبل وأثناء الحمل وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها.

وفي القافلة الزراعية، عقد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة ندوة في الإرشاد زراعي حول المشاكل المختلفة التي تواجه المزارعين، وطرق حلها وقامت قافلة الجامعة بصرف المبيدات الزراعية مجانًا، والموصى بها طبقا للمعايير.

وعن القافلة البيطرية، تم الكشف على 876 ما بين دواجن وأغنام وماعز وأبقار وجاموس مع صرف الأدوية اللازمة لهم.

تأتي القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أشرف على القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام المشروعات البيئية.