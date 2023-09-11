ألمانيا تسطر تاريخًا جديدًا لها فى كأس العالم لكرة السلة

إذا كان منتخب ألمانيا قد تمكن من التتويج بلقب بطولة كأس العالم لكرة السلة في أول مرة ينجح فيها في الوصول إلى المباراة النهائية، فإن منتخب صربيا على النقيض تمامًا إذ فشل في الحصول على اللقب للمرة الثانية التي يبلغ فيها اللقاء النهائي.

كانت ألمانيا قد فازت على صربيا بنتيجة 83 – 77 في المباراة النهائية في كأس العالم 2023 في الفلبين، واليابان، وإندونيسيا.

صربيا وخسارة اللقب لأول مرة

كانت صربيا قد فقدت اللقب أول مرة في كأس العالم 2014 في إسبانيا إذ انهزمت في المباراة النهائية على يد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 92 – 129.

ألمانيا تؤكد تفوقها على صربيا في كأس العالم لكرة السلة

بهذا الانتصار أكدت ألمانيا تفوقها على صربيا في المواجهات المباشرة في كأس العالم، حيث سبق أن التقيا في كأس العالم 2010 في تركيا في دور المجموعات، وتغلبت ألمانيا بنتيجة 82 – 81 في الوقت الإضافي. والمدهش أنها كانت الخسارة الوحيدة التي تعرضت لها صربيا في دور المجموعات لكنها لم تؤثر على تصدرها للمجموعة الأولى بـ4 انتصارات، وهزيمة وحيدة في حين ألمانيا لم تستطع أن تتأهل إلى دور الـ16 باحتلالها المركز الخامس قبل الأخير بانتصارين فقط، و3 هزائم.

نهائي أوروبي خالص للمرة السادسة

هذه هي المرة السادسة فقط التي يكون فيها طرفا المباراة النهائية في كأس العالم من أوروبا من أصل 19 مباراة نهائية لعبت.

لماذا استحقت ألمانيا اللقب؟

عموما استحقت ألمانيا اللقب لأنها الوحيدة في البطولة التي لم تتلق أي هزيمة في 8 مباريات خاضتها إذ في دور المجموعات احتلت مقدمة المجموعة الخامسة بـ3 انتصارات متتالية على منتخبات اليابان، وأستراليا، وفنلندا.

وفي الدور الثاني اعتلت أيضًا صدارة المجموعة بفوزين متتاليين على منتخبي جورجيا، وسلوفينيا.

وفي دور الثمانية أقصت منتخب لاتفيا بالفوز عليه بنتيجة 81 – 79.

وفي دور قبل النهائي تمكنت من الاطاحة بأمريكا بالتغلب عليها بنتيجة 113 – 111.

مشوار صربيا في كأس العالم لكرة السلة

على الجانب الآخر صربيا، فقد تصدرت المجموعة الثانية في دور المجموعات بـ3 انتصارات على منتخبات الصين، وبويرتو ريكو، وجنوب السودان على الترتيب.

وفي الدور الثاني احتلت مقدمة المجموعة بالرغم من أنها خسرت في لقاء، وتغلب في لقاء، حيث خسرت أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 76 – 78 بعدها تغلبت على منتخب جمهورية الدومينيكان بنتيجة 112 – 79.

وفي دور ربع النهائي تجاوزت منتخب ليتوانيا بعد أن فازت عليه بنتيجة 87 – 68.

وفي دور الأربعة تخطى منتخب كندا بعد أن تغلبت عليه بنتيجة 95 – 86.

ألمانيا البطل السابع

إذن بهذا التتويج المستحق تمكنت ألمانيا من تسطير تاريخ جديد لها في كأس العالم، حيث نجحت أخيرًا في وضع نفسها ضمن أبطال العالم، حيث باتت البطل السابع بعد منتخبي أمريكا، ويوغسلافيا صاحبي الرقم القياسي بـ5 ألقاب، ومنتخب الاتحاد السوفيتي، وفي رصيده 3 ألقاب، والبرازيل، وإسبانيا، ولكل من المنتخبين لقبان، بينما لقب وحيد لمنتخب الأرجنتين.

كان أفضل مركز احتلته ألمانيا في السابق هو الثالث في كأس العالم 2002 في أمريكا حين تغلبت على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 117 – 94.