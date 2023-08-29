منتخب مصر للسلة يحقق فوزه الأول فى المونديال على المكسيك 100-72

تغلب منتخب مصر لكرة السلة على نظيره المكسيك اليوم الثلاثاء، بنتيجة 100-72 في ختام دور المجموعات بكأس العالم.

وحقق منتخب مصر فوزه الأول في البطولة على حساب المكسيك بعد الخسارة من ليتوانيا ومونتنيجرو على التوالي.

الفوز هو السابع تاريخيا لمصر في البطولة، والأول في منافسات كأس العالم منذ مشاركتنا في نهائيات كندا 1994.

ويلعب مصر على تحديد المراكز من 17 إلى 32 ضد الأردن وأحد منتخبى نيوزلندا أو اليونان، بعد فوزه اليوم على المكسيك.

تفاصيل المباراة

منتخب مصر حصل على الأفضلية من البداية وانتهى الربع الأول بتقدمه بنتيجة 30-16، في الربع الثاني استمر التقدم المصري واتسع الفارق لينتهي بنتيجة 59-35، تلقص الفارق في الربع الثالث ولكن التقدم المصري استمر وانتهى بنتيجة 77-56، في الربع الأخير فرض منتخب مصر سيطرته بشكل أكبر لينهي المباراة بفارق 28 نقطة.