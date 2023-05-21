الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد مؤتمر زيارة كأس العالم لكرة السلة إلى مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بزيارة كأس العالم لكرة السلة إلى مصر في جولته رقم (٣٢) التي بدأت بزيارة الصين بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ومجلس الإدارة، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية المصرية والإفريقية ذات الصلة، ونجوم كرة السلة السابقين وعدد من نجوم منتخب مصر الحاليين والذين شاركوا في تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2023.

وأكد وزير الرياضة للاعبي المنتخب الوطني ضرورة الاستعداد الأمثل من الآن لمنافسات كأس العالم، وتقديم أفضل أداء لهم والمنافسة فى جميع المباريات ، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات الفترة الراهنة فى ضوء الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي، بالتحية والتقدير لأسرة كرة السلة المصرية وحضورهم من الأجيال المختلفة، متمنيًا كل التوفيق للمنتخب الوطني في مشاركته في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات ليتوانيا، مونتينجرو والمكسيك، مثنيًا علي دور الاتحاد المصري لكرة السلة وعمله الدؤوب مع المنتخبات الوطنية، واستضافة بطولات دولية في مختلف المراحل العمرية.
وقال الوزير : "نشُرف برحلة كأس العالم إلي مصر، والتي تُعد إنجازًا ما كان ليتحقق لولا تأهل منتخبنا الوطني إلي نهائيات كأس العالم، نؤكد ونشكر كافة المنظومة الرياضية بالكامل والتي تعمل من خلال خطة مركزية وتكاملية مع كافة الاتحادات، من أجل المصلحة العليا، ولا يفوتنا أن نشكر الاتحاد الدولي لكرة السلة علي ثقته الكبيرة في مصر".
في كلمته، قال الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة: "كلنا لازم نفتخر بالزيارة التاريخية لكأس العالم للسلة، وكل الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي دعمه ومتابعته الدائمة والمستمرة للاتحاد، وهو ما يجعلنا دائمًا نبحث أننا نكون علي قدر المسئولية".

وتزور الكأس الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة السلة مصر حاليا في إطار جولة الكأس في الدول التي تأهلت منتخباتها للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة السلة والتي تقام في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 في اليابان وإندونيسيا والفلبين.

جانب من الحدث

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الدولي لكرة السلة الاتحاد المصري لكرة السلة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور مجدي أبو فريخة

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