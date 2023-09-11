إطلاق مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس في بيلا بكفر الشيخ

أطلقت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم الإثنين، مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب، بجميع المنشآت التعليمية ومدارس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وإدارة بيلا التعليميمة ببيلا، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا.

تطهير خزانات مياه المدارس لضمان جودة مياه الشرب

وقال جمال ساطور رئيس مدينة بيلا ، إنه جرى إطلاق المبادرة حرصًا على تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي تُقدم للطلاب ، مشيرًا إلى أنه جرى غسيل الخزانات وتطهيرها بعدد من المدارس وحاري استكمال أعمال المبادرة ببقية المدارس والمعاهد الأزهرية تباعاً، حرصا علي صحة وسلامة الطلاب ولضمان تقديم مياه صحية لهم.

ومن جانبه ، فقد أكد المهندس وائل الخواجة ، مدير منطقة مياه الشرب بيلا ، حرص الشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، في القيام بأعمال تطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب في المدارس علي مستوي المركز والمدينة، لضمان جودة مياه الشرب التي سيتم تقديمها لأبنائنا الطلاب ، مشيراً الي أن المبادرة انطلقت في بعض مدارس المدينة من خلال فرق متخصصة لمراجعة خزانات المدارس، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية للمياه، وذلك بإشراف إدارة مراقبة جودة مياه الشرب بالمنطقة.

إطلاق مبادرة تطهير خزانات مياه الشرب حفاظا علي صحة التلاميذ

وأشار «الخواجة»، إلي أن الحملة مستمرة في إجراء أعمال تطهير وتعقيم ومعاينة سلامة خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية في المدينة وقري المركز، حفاظًا علي صحة وسلامة التلاميذ، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.