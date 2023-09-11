نورا ناجي تناقش "سنوات الجري في المكان".. السبت

تشهد مكتبة إشراقة، حفل توقيع أحدث روايات الكاتبة نورا ناجي الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2023 عن أعمالها الروائية والقصصية وهي رواية "سنوات الجري في المكان"، والصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، بمقر المكتبة في 4 شارع حسين واصف، الدور الأول، ميدان المساحة، الدقي، الجيزة.

ومن المقرر أن تدير الندوة المحررة الأدبية هدى أبو زيد، في مناقشة مفتوحة عن أحداث الرواية وكواليس كتابتها، وعن الأعمال المرتقبة القادمة، وعن مجال الكتابة بشكل عام.

سنوات الجري في المكان

في روايتها "سنوات الجري في المكان"، تقدم نورا ناجي سيرةً استثنائية للحواس، من الرؤية إلى اللمس ومن التذوق إلى الشم إلى السمع، على شرف ثورِة طمحت في الذهاب بعيدًا إلى ما بعد السماء، غير أنها اكتفت بساقيٍّن مغروستيٍّن فيما تحت الأرض قائعة بالجري في المكان. ما بين ثورة ووباء، يحاول خمسة فنانون التقدم للأمام لكنهم يكتشفون أن حياتهم قد توقفت بعد فقدان أحدهم في الميدان يفقدون حواسهم فيحاولون استعادتها بالتمسك بالفن والحب والتفاصيل الصغيرة التي تُشكل الحياة. شخصيات خلقها ، "واقع يناير"، تشبثت بحلم تحويل مأزق الوجود إلى فن، ومنعطف الثورة إلى أغنية.

نبذة عن نورا ناجي:

كاتبة وروائية مصرية من مواليد طنطا 1987، خريجة كلية الفنون الجميلة-قسم ديكور، بدأت النشر من عام 2014 فصدر لها روايات "بانا"، و"الجدار"، و"بنات الباشا" وكتاب بعنوان "الكاتبات والوحدة"، ورواية "أطياف كاميليا" سنة 2019. وفى عام 2021، فازت رواية "أطياف كاميليا" بجائزة يحيى حقى، مناصفة مع الروائي المصري عمرو عزت محمود عن روايته "الغرفة 304"، كما سبق ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس للثقافة للأدباء الشباب في دورتها الرابعة عشرة لعام 2018.