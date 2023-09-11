ضبط المتهمين بقتل شخص بالمنيا بسبب رعي الأغنام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من أحد المستشفيات باستقبالها مزارعان مُصابان بجروح طعنية وقطعية وأحدهما توفى عقب وصوله - مقيمان بدائرة المركز، وبسؤال الثانى إتهم راعى أغنام ، وشقيقه - مقيمان بدائرة المركز، بالتعدى عليه وشقيقه إثر حدوث مُشادة كلامية بينهم بسبب نزول أغنام ملك المتهمان بأرضهما المنزرعة، فقاما على إثرها بالتعدى عليهما بـ (2 سلاح أبيض "مطواة") بحوزتهما فأحدثا إصابتهما التى أودت بحياة الأول.

اعترافات المتهمين بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداتين المستخدمتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تردد أحد العناصر الإجرامية "سبق اتهامه فى 6 قضايا "قتل، مخدرات، سلاح أبيض ، خيانة أمانة" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات") على دائرة مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار – مبلغ مالى).