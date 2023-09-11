الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر

قصب السكر
قصب السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر

وتمثلت التوصيات في الآتي:
• البدء في فج وزراعة مرتب الغرس الخريفي ولابد أن تكون التقاوي سبق فرزها ومن عمر الغرس أو الخلفة الأولى فقط وان تكون بنفس الشروط الواردة في مرتب الغرس الربيعي السابق الإشارة إليها.
• استمرار عملية تربيط المساحات المحتمل رقادها وتحتاج هذه العملية إلى زيادة الوعي الإرشادي للاهتمام بها لما لها من فوائد عديدة على المحصول والسكر.
• القضاء على ظاهرة توريق او تطويش المحصول لما لهما من آثار ضارة على السكر والمحصول.

مراقبة عمليات الري للمحصول

• مراقبة عملية الري وشدة إحكامها حتى لا تساعد في عملية رقاد المحصول وتجنب الري وقت هبوب الرياح.
• استمرار فحص الحقول والإبلاغ عن أي إصابات حشرية أو مرضية وسرعة مكافحتها أولاً بأول.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• يتم الاستمرار في الري حسب الحاجة أو على فترات من 12 – 15 يوما حسب مناوبات الري
• يتم الامتناع عن التوريق
• في حالة الإصابة بالمن يتم الرش بالمبيد المناسب وخاصة الأصناف القصيرة
• يتم فطام محصول الذرة الرفيعة قبل الحصاد بمدة 12 يوما لتقليل نسبة الرطوبة في الحبوب وحماية المحصول من أمراض عفن الحبوب، وتنضج معظم الهجن والأصناف في فترة تتراوح من 110 الى 120 يوما من الزراعة 

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
• يوقف الري قبل الحصاد بأسبوعين للمساعدة على جفاف الكيزان.
• يتم الحصاد بعد 110 – 120 يوم من الزراعة.
• عدم الإسراع بالحصاد إلا بعد نضج الحبوب وجفافها حتى لا تصاب بالعفن.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب

مواد متعلقة

الزراعة " تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الأرز خلال شهر يوليو

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر خلال يونيو

"الزراعة" تكشف أفضل الأصناف فى زراعة الأعلاف.. وتحذر من هذه الحشائش

تحرك برلمانى بشأن عدم التزام "سكر نجع حمادى" بتوصيات زراعة النواب

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال شهر يونيو

ارتفاع نسبة حصاد القمح بالإسكندرية لـ98.5% وتوريد 95 ألف طن للصوامع

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر خلال مايو

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المشمش خلال شهر مايو

الأكثر قراءة

أتربة تغطى السماء.. العاصفة دانيال تصل الإسكندرية وإجراءات عاجلة بالمحافظة

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

عشرات القتلى والمفقودين.. إعصار دانيال يخلف خسائر فادحة فى ليبيا (صور)

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام إفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

بنية تحتية واستقرار سياسى.. أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع التعدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب