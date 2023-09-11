"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• البدء في فج وزراعة مرتب الغرس الخريفي ولابد أن تكون التقاوي سبق فرزها ومن عمر الغرس أو الخلفة الأولى فقط وان تكون بنفس الشروط الواردة في مرتب الغرس الربيعي السابق الإشارة إليها.

• استمرار عملية تربيط المساحات المحتمل رقادها وتحتاج هذه العملية إلى زيادة الوعي الإرشادي للاهتمام بها لما لها من فوائد عديدة على المحصول والسكر.

• القضاء على ظاهرة توريق او تطويش المحصول لما لهما من آثار ضارة على السكر والمحصول.

مراقبة عمليات الري للمحصول

• مراقبة عملية الري وشدة إحكامها حتى لا تساعد في عملية رقاد المحصول وتجنب الري وقت هبوب الرياح.

• استمرار فحص الحقول والإبلاغ عن أي إصابات حشرية أو مرضية وسرعة مكافحتها أولاً بأول.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• يتم الاستمرار في الري حسب الحاجة أو على فترات من 12 – 15 يوما حسب مناوبات الري

• يتم الامتناع عن التوريق

• في حالة الإصابة بالمن يتم الرش بالمبيد المناسب وخاصة الأصناف القصيرة

• يتم فطام محصول الذرة الرفيعة قبل الحصاد بمدة 12 يوما لتقليل نسبة الرطوبة في الحبوب وحماية المحصول من أمراض عفن الحبوب، وتنضج معظم الهجن والأصناف في فترة تتراوح من 110 الى 120 يوما من الزراعة

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• يوقف الري قبل الحصاد بأسبوعين للمساعدة على جفاف الكيزان.

• يتم الحصاد بعد 110 – 120 يوم من الزراعة.

• عدم الإسراع بالحصاد إلا بعد نضج الحبوب وجفافها حتى لا تصاب بالعفن.