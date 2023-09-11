الأنبا توما حبيب يشهد انطلاق دورة اللغة الإيطالية

شهد نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اطلاق دورة تعليم اللغة الإيطالية، بالتعاون مع القنصلية الإيطالية بالقاهرة، والمركز الثقافي الإيطالي، وذلك بمركز مار توما للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسوهاج.

وخلال اللقاء التمهيدي، الذي شارك فيه ممثل عن المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة، عبر منصة زووم، تم تنظيم، وتخطيط اللقاءات القادمة، وتحديد المستوى للمشاركين.

أهمية تعلم اللغات المختلفة

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع للمشاركين، مؤكدًا لهم أهمية تعلم اللغات المختلفة، لمواكبة متطلبات سوق العمل الحالي، وتسهيل إيجاد فرص العمل.

هذا وترأّس نّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، قدّاس المناولة الاحتفاليّة، بكنيسة القديسة تريزا الطّفل يسوع، بمبنى خدمات أمّ النّور، برعيّة السّيّدة العذراء أمّ النّور للأقباط الكاثوليك، بإمبابة.

بدأ اليوم بمنح عدد أربعة أطفال سرّيّ المعموديّة، والتثبيت، ثم قام نيافته بسيامة عدد ثلاثين شمّاسًا على مرتّل "پسالطُس"، بعدما أتمّوا فترة التّكوين، والإعداد لهذه المرحلة من دراسة مبادئ اللّغة القبطيّة، وطقس القدّاس، وروحانيّة خادم المذبح.

قام الأنبا توماس أيضًا بالاحتفال بعدد أربعة عشر طفلًا وطفلة، بعد إتمامهم فترة التّكوين المكثّف، والإعداد للمناولة الاحتفاليّة.

شارك في الصلاة القُمُّص إبرام مرجان، راعي الكنيسة، والأب بيّوس فرج، والأب ميشيل عبدالله، الرّاعيان المساعدان، كما شارك أيضًا القدّاس الأب بطرس أنور، والأب مينا أنور الكومبونياني.

وفي عظته، شرح الأب المطران واجبات شمّاس المذبح، والتذّكير بمعنى المناولة الاحتفاليّة، كما تأمّل نيافته في إنجيل اليوم في نقطتين هما: ضرورة قراءة النّعم، التي يتمجّد الله من خلالها في حياتنا، وكيفيّة محبّة الله، وأنفسنا، والقريب.

وفي كلمة القُمُّص إبرام، قام بشكر كلّ الخدّام والخادمات، ومن تعب في إعداد الشمامسة، وأطفال المناولة الاحتفالية، حيث قدّم الشّكر الإكليريكيّ فادي فايق، على تسليم الألحان، ومبادئ الطقس للشّمامسة المرتسمين، وخادمات المناولة الاحتفاليّة: الأخت مارثا فوكيه، الأخت نجلاء ميخائيل، الأخت إيريني ألبير، الأخت أمل سمير، بالإضافة إلى الأخت رضا منير.