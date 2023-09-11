الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الطائرة" يناشد الجماهير الحضور بكثافة لمؤازرة الفراعنة أمام الكاميرون

نجم منتخب الطائرة
نجم منتخب الطائرة

حرص مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على مناشدة الجماهير لكثافة الحضور فى مباراة الكاميرون المحدد لها السابعة مساء اليوم الاثنين فى نصف نهائى بطولة افريقيا التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة.

ومن جانبه أشار تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أن المنتخب يحتاج دعم قوى خاصة أن المنافسة على أرضه ووسط جماهيره لكسب الثقة وتدارك الغيابات المؤثرة أمثال أحمد يوسف وأحمد عسران.

ونجح منتخب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 مساء السبت فى دور الثمانية، بعد تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء الجمعة.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

ويواجه منتخب مصر لرجال الكرة  الطائرة نظيره الكاميرونى فى تمام السابعة مساء اليوم الإثنين فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية بإستاد القاهرة .

و نجح منتخب الطائرة فى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 3/0 مساء السبت فى دور الثمانية بعد  تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور ال 16 للبطولة.

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