الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على 3 حرائق بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مساكن أبناء الجيزة بمنطقة حدائق أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

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إصابة شخصين في حريق داخل مول بالتجمع

 تفاصيل حريق نشب داخل شقة سكنية بحدائق أكتوبر 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، اليوم الإثنين، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات .

إخماد حريق نشب داخل مطعم بطريق المنصورية بالهرم 

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اشتعل بمطعم، بطريق المنصورية في الهرم، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمطعم بطريق المنصورية في الهرم، فانتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة. 

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الدقى دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع المساحة بمنطقة الدقى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

حدائق أكتوبر طريق المنصورية الهرم الحماية المدنية غرفة النجدة الدقي

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