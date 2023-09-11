الأهلى يواجه طلائع الجيش فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم مع نظيره طلائع الجيش وديًا على ملعب جهاز الرياضة العسكري في البروفة الأخيرة قبل سفر بعثة المارد الأحمر إلى السعودية، غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، والمقررة مساء الجمعة القادم في الطائف.

ويرغب المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، في الوقوف على مستوى اللاعبين الفني والبدني قبل اختيار 18 لاعبًا لقائمة المباراة يوم الجمعة المقبل، بعد تأكد غياب المصابين ولحظات قليلة تفصله عن حسم صفقة المهاجم الجديد.

وطلب كولر نقل المباراة خارج التتش من أجل فرض السرية على اللقاء، وذلك من أجل وضع التشكيل الأمثل لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام بطل الجزائر.

من المقرر أن يخوض الفريق الأول مرانًا خفيفًا قبل المباراة الودية، كما هو معتاد من المدير الفني قبل المباريات، للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وانتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق التي أُقيمت يوم أمس على ملعب التتش، وهم: رأفت خليل، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة علاء، ثلاثي المنتخب الأولمبي، والرباعي محمد عبدالمنعم، ومروان عطية، ومحمد هاني، ومحمد الشناوي، رباعي المنتخب الأول، بعد موافقة الجهاز الفني للفراعنة على خروجهم من المعسكر؛ ليكونوا مع الفريق في الاستعداد لموقعة السوبر الإفريقي.

مران الأهلي| الفريق يواصل استعداداته للسوبر الإفريقي

وشهد المران استمرار كل من محمود متولي وعمرو السولية وياسر إبراهيم في أداء البرنامج التأهيلي، لتعافيهم من الإصابات التي يعانون منها. يعاني متولي من مزق في العضلة الأمامية، بينما لا يزال السولية مصابًا بمزق في العضلة الخلفية، ويسعى ياسر إبراهيم للوجود في قائمة السوبر رغم معاناته بشد في العضلة الضامة.

كما انضم كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد إلى التدريبات الجماعية بعد 10 أشهر من الغياب نتيجة الإصابة بالرباط الصليبي.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي عودة أليو ديانج وبيرسي تاو وعلي معلول بعد انتهاء فترة انضمامهم لمنتخبات بلادهم، ليكتمل عقد الفريق بالكامل.

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