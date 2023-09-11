المنتخب الأوليمبى يخوض اليوم مباراته الودية الثانية أمام روسيا

يخوض المنتخب الأوليمبي المصري مواجهة ودية ثانية أمام منتخب روسيا، في السابعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على استاد السويس، في إطار تحضيرات منتخب «الفراعنة» لخوض مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية (باريس 2024).

تعادل إيجابي بين منتخبي أوليمبيا وروسيا

وكانت الودية الأولى، التي جمعت المنتخب الأوليمبي ومنتخب روسيا للمحليين وانتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1.

وكان المنتخب الأوليمبي قد اختتم يوم أمس استعداداته لودية روسيا الثانية باستاد السويس بتدريب هجومي، وذلك ضمن معسكره بالعين السخنة فى إطار برنامج الإعداد للمشاركة فى أوليمبياد باريس 2024.

وحرص البرازيلي روجيرو ميكالى، المدير الفني للمنتخب، على تدريب اللاعبين على كيفية الوصول للمرمي، وإحراز الأهداف من مختلف الزوايا، ووضح على اللاعبين ارتفاع نسبة الانسجام والتأقلم مع فكر المدرب البرازيلى.

وكان المنتخب الأوليمبي المصري قد تأهل لدورة باريس الأوليمبية، بعد تمكنه من بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عامًا، والتي استضافتها المغرب مؤخرًا.

وخسر منتخب مصر لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا أمام نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي كلًا من تياجو ووائل رياض المساعدين وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإدارى وليونياردو مدرب الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء، وياسر عبدالعزيز المنسق الإعلامي، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، ومساعديه د.صلاح عاشور إخصائي العلاج الطبيعي، ود.قاسم قدري إخصائي التأهيل، وعمرو سلمان الإداري ومحمد أحمد وأحمد شوقي المدلكين، وعيد سليمان وعلاء سعيد وزيزو ومحمد عيد مسئولى المهمات.