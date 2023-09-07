المنتخب الأوليمبي يتعادل مع روسيا للمحليين استعدادًا لأوليمبياد باريس

استهل منتخب مصر الأوليمبي استعداداته للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024 بالتعادل مع منتخب روسيا بهدف لكل فريق على ستاد السويس.

تقدم منتخب مصر عن طريق بلال مظهر عبد الرحمن قبل أن يسجل ستيبان اوجانيسيان هدف التعادل لصالح روسيا في الشوط الثاني بعد خطأ فادح من الحارس محمد السيد.

ويلتقي المنتخبان مجددًا يوم 11 سبتمبر الجاري.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 بعدما حلّ وصيفًا للمغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

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هدف مبكر للفراعنة

منتخب مصر الأوليمبي استهل المباراة مبكرًا ونجح في تسجيل هدف مبكر بعد 7 دقائق بعدما أرسل محمود صابر عرضية أرضية من الجهة اليسرى أودعها بلال مظهر في المرمى.

وسيطر الفراعنة على الكرة خلال أحداث الشوط الأول، وأهدر الفراعنة الكثير من الفرص.

خطأ فادح وارتباك في الدفاع المصري

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى ميكالي عدة تغييرات بمشاركة محمد حمدي ومصطفى سعد وعبد الرحمن عاطف بدلاً من حاتم سكر وأحمد عاطف وبلال مظهر.

واستغل المنتخب الروسي، ارتباك الحارس الشاب محمد السيد قبل أن يضغط عليه أحد لاعبي الفريق الروسي ويخطف الكرة ويسددها تصدى لها الحارس وتابعها ستيبان أوجانيسيان في المرمى.

وعقب الهدف، أضاع الفريق الروسي عدة فرص محققة، من بينها رأسية راتطمت بالقائم قبل أن يتابعها اللاعب ذاته بتسديدة ارتطمت في العارضة.

ودفع البرازيلي بتغييرين عن طريق إشراك عمر فايد وأحمد سيد عبد النبي بدلاص من محمد طارق وأحمد عيد في الدقيقة 63.

وسدد محمود صابر كرة قوية تصدى لها الحارس في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وأضاع الفراعنة فرصة خطيرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سدد محمد حمدي ركلة ثابتة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وكاد علي زعزع أن يسجل هدفا قاتلا لمنتخب مصر لكن تسديدته أبعدها الحارس لتنتهي المباراة بالتعادل.