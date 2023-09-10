الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة الرباعى الدولى للانتظام فى مران الأهلى قبل السوبر الإفريقى

مران الأهلي
مران الأهلي

انتظم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة السوبر ‏الإفريقي.‏

وشارك الرباعي الدولي في التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مهمتهم ‏مع المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم ‏الإفريقية «كوت ديفوار 2024».‏

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس السبت بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ‏العودة من النمسا وانتهاء المعسكر الذي أقيم خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وتخللته ‏مباراة ودية أمام فريق «‏NK Aluminiji‏» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.‏

ويستعد الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على كأس السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 15 ‏سبتمبر الجاري في التاسعة مساءً باستاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.‏

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توّج فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفيدرالية.‏

اقرأ أيضًا.. "كاف" يعلن حكام مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا

كاف يعلن حكم مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 24 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة، في حين تقام مباراة الإياب أحد يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر.

ويدير مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي الحكم التشادي ألفريد أرمي بوسري، ويعاونه مواطناه بوجالا عيسى وموسى حفيظ.

وسيكون الحكم الرابع عبدالكريم عثمان من تشاد أيضًا، وسيكون أحمد إيدي مراقب المباراة من تنزانيا.

الاهلى الرباعي الدولي منتخب مصر مران الأهلي السوبر الأفريقي 2023

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