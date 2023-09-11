تعرف على الحالة الصحية لمصابي تصادم أتوبيسين في القصاصين

كشفت مصادر طبية في مستشفى القصاصين المركزي - التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل وتم تشغيلها تجريبيا-، الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم أتوبيسين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي ما بين كوبري البعالوة وكوبري القصاصين.

وقالت المصادر الطبية إن الحالة العامة لـ12 مصاباً في الحادث مستقرة، حيث أنهم لا يعانون من إصابات خطرة معظمها مجرد كدمات وحالات هلع وانهيار جراء الحادث، ويتم حاليا عملية تهدئتهم، والتعامل مع الكدمات وإجراء إشعاعات للتأكد من سلامتهم.

مستشفى القصاصين ترفع حالة الاستعداد القصوى

وكانت مستشفى القصاصين المركزي رفعت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي الحادث، وأكدت إدارة المستشفى على جميع الأطباء والأطقم الطبية على ضرورة التواجد في أماكنهم للتعامل الفوري مع المصابين، وإجراء اللازم، كما جهزت غرف العمليات لدخول الحالات الصعبة التي تستدعي تدخل جراحي فوري.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء مروان هشام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، ومدير الشبكة الوطنية بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ لمرفق اسعاف الاسماعيلية يفيد بتصادم أتوبيسين بهما طلاب على طريق على الإسماعيلية الزقازيق الزراعي ما بين كوبري البعالوة وكوبري القصاصين.

الدفع بسيارات الإسعاف

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتنور مصعب البدراوي مدير مرفق اسعاف الاسماعيلية، بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفى القصاصين المركزي -أقرب المستشفيات كان الحادث وهي تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصي الشامل وتم تشغيلها تجريبيا- لتلقي العلاج اللازم.

انتقال الأجهزة الأمنية

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث، وفرضت كردون أمني في مكان الحادث.