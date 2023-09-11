محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال المرحلة (ج) بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادى الشرطة بطول 450م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، حيث تم عمل الحوائط الخرسانية لممشى أهل مصر بكورنيش النيل.

ولفت إلى أنه تم إنشاء السلم المؤدي لمعدية بطا، وموجهًا بدفع الأعمال للانتهاء من هذا القطاع، والبدء في أعمال صب الأرضيات وبلاط الإنترلوك والتشجير.

ووجه بسرعة البدء في تجهيز المرحلة (د)، والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550م، وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات والرسومات الهندسية اللازمة، حتى يتم البدء فورًا في أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع بالكامل، موجهًا باستغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب، للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب، وإيجاد موارد للمحافظة في ذات الوقت.

كما استقبل عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وذلك على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، خلال فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، وتعقد في قاعات مستشفى بنها الجامعي، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" ساهمت في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا على مشاركة محافظة القليوبية في تنفيذ المبادرة الرئاسية مبادرة 100 مليون صحة، بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيروس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال عدد من المستشفيات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما تم إطلاق عدد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية خاصة القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من الدور المجتمعي لها، وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.