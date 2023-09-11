موعد عيد النيروز لعام 2023.. ولماذا سٌمى بهذا الاسم؟

يكثر البحث خلال الساعات الماضية من المسيحيين عن موعد عيد النيروز لعام 2023، ه، وعيد النيروز من أهم الاعياد عند الاقباض ولعيد النيروز مكانة خاصة عند الأقباط .

ماذا يُطلق على عيد النيروز؟

يطلق على عيد النيروز في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة أسماء منها إنه يطلق على عيد الشهداء ورأس السنة القبطية وأيضًا عيد الشهداء، ويظل الأقباط يحتفلوا بعيد النيروز 2023 لمدة 17 يومًا متصلين.

لماذا سُمى عيد النيروز بهذا الاسم؟

سُمي عيد النيروز بعيد الشهداء في الكنيسة القبطية، لأن سنة 284 ميلادية وهي السنة التي اعتلى فيها دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية، وكانت في سنة 284 ميلادية، اتّخذوها الأقباط وسموها سنة 1 للشهداء، وذلك لأن دقلديانوس كان إمبراطور طاغية وفي عهده استشهد أعداد بالمئات من الأقباط، ليس في مصر فقط ولكن في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، فالأقباط بكل براعة جعلوا هذا التاريخ كبدء سنة قبطية، وذلك وفقًا لكلام قاله البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

أقرا أيضًا

موعد عيد النيروز

يحتفل الأقباط كل عام بعيد النيروز فى 12 سبتمبر من كل عام ويعتادون فيه على تناول البلح والجوافة، ويرمز البلح في لونه الأحمر بدم الشهداء، الذي سُفك حبا في السيد المسيح، وحلاوة البلح تشبهه حلاوة الإيمان المستقيم، وصلابة نواته تُذكر بقوة الشهداء الروحية وصلابتهم وتمسكهم بإيمانهم حتى الموت وذلك حسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أما الجوافة تتميز ببياض قلبها، وهذا يرمز إلى قلب الشهداء الأبيض النقيّ، أما وجود بذور كثيرة داخلها، ففي ذلك إشارة لكثرة عدد الشهداء.

رسائل تهنئة عيد النيروز

_كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد النيروز نتمنى لكم عامًا جديدًا مليئًا بالسعادة والنجاح والازدهار. عسى أن يحمل هذا العام الجديد لكم فرصًا جديدة وتحقيق أحلامكم.

_بداية جديدة تجلب معها أملًا وتجددًا، فلنحتفل معًا بهذا العيد ونشارك في فرحتكم، كل عام وأنتم بأتم الصحة والعافية. عيد نيروز سعيد!

_متى أشوفك متى ألقاك يمر العيد وانت بعيد وشوقي لك يزيد وكل عام وأنت سعيد.