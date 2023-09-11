بالأسماء.. 5 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق رأس غارب

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.

وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق رأس غارب

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام كافية العزازية طريق غارب - الزعفرانة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من سلوى ربيع عبد الراضى 40 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، رفيدة عبد المغيث محمد 8 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، محمد عبد المغيث محمد 4 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، أحمد عبد المغيث محمد 3 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، دعاء ربيع عبد الراضى 33 سنة "كدمات متفرقة بالجسم".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب التخصصى، لعمل الأشعة والفحوصات الطبية.

الحالة الصحية للمصابين مستقرة

وأكد مصدر طبي لـ«الدستور»، أن المصابين حالتهم مستقرة ويتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة لهم وسيتم مغادرتهم المستشفى فور شفائهم.

وكان أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.



وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.