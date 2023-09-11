وزير الإسكان يشارك فى افتتاح معرض "سيتى سكيب" بالرياض

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد من مسئولى وزارة الإسكان، فى افتتاح معرض "سيتي سكيب"، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك تلبية لدعوة من الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، حيث يعد معرض "سيتي سكيب"، ثانى أكبر معرض عقاري في العالم، وتستضيفه المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى، تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل"، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة.

جولة بأجنحة المعرض المتنوعة

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بأجنحة المعرض المتنوعة، واستمع إلى شرح عن المشروعات التنموية المقترح تنفيذها في المملكة العربية السعودية، ومنها المشروعات السكنية مع القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المطورين العقاريين المصريين.

تجدر الإشارة إلى أن معرض "سيتي سكيب" يستهدف الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري، وسيشهد العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقاري من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية، والتخطيط الحضري، والعديد من المواضيع الأخرى.

الانتهاء من أحدث مشروعات قطاع الطرق بالشروق

على صعيد آخر أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من أحدث مشروعات قطاع الطرق بالمدينة والمتمثل فى تنفيذ محور ينقل الحركة المرورية من المحور الشرقى إلى مناطق العمارات، ويقع بالطريق الفاصل بين موقع عمارات الإسكان القومى "عباد الرحمن" وكمبوند شركة الجيزة، وذلك فى ضوء خطة الجهاز للتوسع فى إنشاء محاور طرق جديدة بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الطريق بعرض حارتين لكل اتجاه، وتضمنت الأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية ورصيف مشاة وجزيرة وسطى وإنارة ولافتات إرشادية وتحذيرية وبالوعات صرف مياه مطر بخلاف تنفيذ شبكة المرافق، مقدماً الشكر لطاقم الإشراف والشركة المنفذة لالتزامهم بالتنفيذ على الوجه الأمثل وطبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة.