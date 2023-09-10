الإسكان: الانتهاء من تنفيذ أحدث مشروعات الطرق بمدينة الشروق

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من أحدث مشروعات قطاع الطرق بالمدينة والمتمثل في تنفيذ محور ينقل الحركة المرورية من المحور الشرقي إلى مناطق العمارات، ويقع بالطريق الفاصل بين موقع عمارات الإسكان القومى "عباد الرحمن" وكمبوند شركة الجيزة، وذلك في ضوء خطة الجهاز للتوسع في إنشاء محاور طرق جديدة بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن الطريق بعرض حارتين لكل اتجاه، وتضمنت الأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية ورصيف مشاة وجزيرة وسطى وإنارة ولافتات إرشادية وتحذيرية وبالوعات صرف مياه مطر بخلاف تنفيذ شبكة المرافق، مقدمًا الشكر لطاقم الإشراف والشركة المنفذة لالتزامهم بالتنفيذ على الوجه الأمثل وطبقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي سياق متصل صرح المهندس على سعد، بأنه تم البدء في تنفيذ طبقة الأسفلت بالمحور الجديد الذي يربط بين (المحور الشرقي ومحور الحرية)، وذلك عن طريق الربط بين الطريق المنفذ والمار جنوب الإسكان العائلي واستكماله حتى محور الحرية ليكون بطول 3.1 كم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من أعمال التمهيد ورفع المخلفات ومد المرافق، وجارٍ حاليًا تجهيز الاتجاه الآخر لتنفيذ الرصف وإدخال الطريق للخدمة، موجهًا طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشروع.

وأعلن المهندس على سعد، عن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل "بوستر" (منظم ضغوط وتدفقات مياه الشرب) كحل عاجل لضبط ضغوط شبكة المياه بمنطقة الإسكان العائلي وبعض مناطق العمارات المجاورة لها، وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل مشروع الاتزان الهيدروليكى الجارى تنفيذه والخاص بتوزيع حصة مياه الشرب بين مناطق القطاع الشرقى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن مهمة "البوستر" هى الربط بين خطى التغذية قطر (300مم و 600مم) لزيادة الضغوط في الشبكة ونقل المياه إلى رافع الخزان الرئيسي "ج" بالعائلي ضمن منظومة الاتزان الهيدروليكي، مضيفًا أن الأعمال التي تم تنفيذها تضمنت تنفيذ ثلاث غرف ربط وغرفة تحكم بخلاف توريد وتركيب القطع اللازمة للمنظومة الميكانيكية والكهروميكانيكية.

كما وجه المهندس على سعد، طاقم الإشراف على مشروع الاتزان بدفع الأعمال وتنفيذها على الوجه الأمثل تحقيقًا لغرض المشروع الذي يستهدف توزيع حصة مياه الشرب وضبط الضغوط بين مناطق القطاع الشرقي لمدينة الشروق.